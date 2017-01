Britanski list "The Guardian" sačinio je listu deset najpoželjnijih evropskih destinacija za vrijeme zimske sezone, među koje je uvrstio i glavni grad Bosne i Hercegovine.

Sarajevo / 24sata.info

U ovom surovom svijetu, Sarajevo je primjer da se iz loših stvari može izroditi nešto lijepo. Ovaj nekada veličanstveni baštion zajedništva i multikulturalnog sjaja uzdigao se iz pepela nakon opsade kojoj je bio izložen u periodu između 1992. i 1996. godine, i sada je metropola u procvatu i fascinantna destinacija, piše "The Guardian".



Uske uličice na Baščaršiji, starom dijelu grada, ukomponovane su sa dobrim kafićima i pristojnim cijenama smještaja, koji se u pojedinim hostelima kreće od 11 eura u jednokrevetnim, pa do 32 eura u dvokrevetnim sobama.



Prema "The Guardianu", turisti ni po koju cijenu ne bi smjeli izostaviti posjetu Gradskoj vijećnici, remek-djelu iz austrougarskog perioda, kao ni Svrzinoj kući, svojevrsnom muzeju iz 18. stoljeća. Tu je i Tunel spasa, koji je Sarajevu u vrijeme ratnog perioda život značio.



Britanski list podsjeća da je prijestonica BiH bila domaćin Zimske olimpijade, te da je okružena planinama - Jahorinom i Bjelašnicom - koja raspolaže stazama za skijanje i snowboarding, a udaljena je svega 30-ak kilometara od grada.



Među Top 10 evropskih destinacija, "The Guardian" je osim Sarajeva, naveo i slovački Poprad, njemačke gradove Baden-Baden i Memmingen, švedski Are-Ostersund, poljski Poznan, hrvatski Zagreb, norveški Tromso, slovenačku Ljubljanu, te rumunski Sibiu.



(Avaz)