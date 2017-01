Tokom jučerašnjeg dana kvalitet zraka je bio ozbiljno narušen u svim gradovima Federacije BiH u kojima Federalni hidrometeorološki zavod vrši mjerenja i iz kojih prikuplja podatke drugih operatera.

Ilustracija / 24sata.info

Rezultati mjerenja od ponedjeljka pokazuju da je na svim mjernim mjestima, osim Ivan-sedla, došlo do prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za barem jedan polutant.



Koncentracije lebdećih čestica su najviše vrijednosti dostizale u: Živinicama, Tuzli, Sarajevu i Zenici.



Koncentracije sumprodioksida u zraku su prekoračile propisane granične vrijednosti na mjernim mjestima u Živinicama, Zenici i Tuzli, i na dva mjerna mjesta u Sarajevu.



U Sarajevu su zabilježena i prekoračenja graničnih vrijednosti azotnog dioksida.



U Sarajevu je tokom jučerašnjeg dana došlo do porasta koncentracija svih mjerenih polutanata u odnosu na prethodni dan, dok su u ostalim mjestima te vrijednosti ostale na istom nivou.



Jedino je u Jajcu jučer zabilježen trend smanjenja zagađenja.



Jutros do 8.00 sati na najvećem broju mjernih mjesta uočeno je značajnije poboljšanje kvaliteta zraka i stanje je trenutno zadovoljavajuće - koncentracije polutanata su u uglavnom u okvirima propisanih vrijednosti. Ovo se ne odnosi na mjerna mjesta u Tuzlanskom kantonu gdje su i jutros zadržani isti trendovi kao i jučer.



U toku današnjeg dana kao i sutra, očekuje se ponovni porast koncentracija zagađujućih materija i prekoračenja dnevnih propisanih graničnih vrijednosti za pojedine polutante.



Meteorološki prognostički modeli predviđaju od petka značajnije promjene vremena i destabilizaciju atmosfere što bi trebalo da dovede do poboljšanja stanja kvaliteta zraka u većem dijelu zemlje.



Za sprovedbu koraka i mjera za sprečavanje prekomjernog zagađenja zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije.



Za savjetovanje o ponašanju građana u takvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije, saopćeno je iz FHMZBiH.



(FENA)