Ekstremno niske temperature zraka zabilježene su i jučer širom BiH, a prema podacima Federalne uprave civilne zaštite, najhladnije je bilo u Prači, gdje je izmjereno čak -30 stepeni. Zbog velike hladnoće u FBiH je na snazi narandžasti meteoalarm.

Foto: Avaz

Niske temperature već danima građanima širom BiH zadaju brojne probleme. Tako su jučer zbog minusa popucale vodovodne cijevi u Bosanskoj ulici u Travniku, pa je veliki broj stanovnika centra grada ostao bez vode. Iz preduzeća „Bašbunar“ na teren su poslali sve raspoložive ekipe, a policija je obustavila i promet u dijelu ulice gdje se sanira cjevovod.



Prohodne ceste



Pune ruke posla imale su i komunalne službe u Tuzli. Preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ ima oko 30 incidenata na širem gradskom području dnevno, dok iz „Komunalca“ kažu kako čine sve da ceste u Tuzli i okolici budu prohodne. Istovremeno, Centar za socijalni rad u Tuzli preventivno je zbrinuo nekoliko beskućnika kako bi ih zaštitio od vala sibirske hladnoće.



Hladno vrijeme nije zaobišlo ni Brčko, a Sava je jučer osvanula okovana ledom.



Bura koja je prethodnih dana ledila krv u žilama napokon je utihnula, ali u Mostaru je i jučer ujutro zabilježeno -11 stepeni. Na zahtjev sindikata i roditelja u Zapadnohercegovačkom kantonu dodatno je pomjeren početak nastave u školama, a prema riječima ministrice obrazovanja Ružice Mikulić, ona će početi 16. januara. Zaleđeno je i Jablaničko jezero.



U BPK je jučer rano ujutro temperatura padala ispod -20, a u Prači je, kako navode iz FUCZ-a, izmjereno čak -30 stepeni. Rijeka Drina uspjela je polomiti svoj ledeni pokrivač, ali Goraždani su još pod dojmom prirodnog fenomena koji u ovom gradu nije zabilježen u posljednjih šest decenija. Zaleđenog korita Drine Dževad Terović sjeća se samo iz priča.



Trag lisice



- Sjećam se da mi je rahmetli otac pričao da je Drina pedeset i neke godine preledila i da su ljudi prelazili rijeku, ali tek kad su vidjeli tragove da je lisica prešla preko leda – kaže Terović.



Prema prognozama meteorologa, polarne hladnoće zadržat će se u našoj zemlji do četvrtka, 12. januara. U Bosni se ujutro očekuju od -20 do -15, a u Hercegovini od -7 do -2 stepena, dok će dnevne u Bosni biti od -10 do -5, a u Hercegovini od -1 do 4 stepena. Na planinama će minimalne temperature dostizati -24 stepena.



Nešto topliji period, ali i dalje s temperaturama prikladnim godišnjem dobu, prognozira se od 12. do 25. januara.



Kraće radno vrijeme



Povodom vremenskih neprilika izazvanih niskim temperaturama, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH preporučuje poslodavcima da, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i vodeći računa o zdravlju uposlenih, skrate radno vrijeme ako to proces rada dozvoljava.



(Avaz)