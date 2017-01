Ministarstvo odbrane BiH je u skladu sa propisima i procedurama, Zajedničkom štabu OS BiH pravovremeno – 06.01.2017. godine, dostavilo smjernice o postupanju pripadnika OS BiH na aktivnostima u Banja Luci 08. i 09. januara 2017. godine.

Prethodno je MO BiH, u vezi sa aktom NATO štaba u Sarajevu, od Predsjedništva BiH tražilo upute u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića za odavanje počasti za angažman Počasne jedinice OS BiH 09. januara.



Kako se Predsjedništvo BiH nije očitovalo o našem dopisu do 08. januara, to je Ministarstvo odbrane BiH istog dana u 12,00 sati izdalo privremeno naređenje Zajedničkom štabu OS BiH da se obustave sve radnje u vezi angažovanja pripadnika OS BiH za 09. januar u Banja Luci.



Također, istog dana u 18,00 sati Ministarstvo odbrane BiH je izdalo Zajedničkom štabu OS BiH pismene upute u kojima se isključuje bilo kakvo učešće pripadnika OS BiH u aktivnostima 09. januara, kako je to navedeno i u pismu NATO štaba u Sarajevu.



Pod kojim okolnostima i kako je došlo do učešća i postrojavanja pripadnika OS BiH danas (09.januara), Ministarstvo odbrane BiH će ustanoviti kroz lanac komandovanja i ostale funkcionalne nadležnosti i o istom izvijestiti Predsjedništvo BiH.



