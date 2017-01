Deveti januar ne bi se smio proslavljati kao Dan Republike Sprske budući da je tog dana 1992. godine počela sa djelovanjem ideja koja je dovela do genocida i masovnih zločina počinjenih širom Bosne i Hercegovine, poručili su danas predstavnici brojnih udruženja koja okupljaju preživjele žrtve rata u BiH.

Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, rekao je kako je za sve žrtve rata današnje slavlje neprihvatljivo.



"Pokušali smo napraviti usporedbu zločina koji se dešavaju na ovim prostorima. Tako se 10. april 1941. godine uzima kao dan formiranja Nezavisne Demokratske Hrvatske (NDH), formirana je jedna zajednica NDH, a zločini koje je NDH počinila nad sprskim stanovništvom i drugima su bili zočini koji prate cijeli hrvatski narod i danas. Kasnije je 9. januara 1992. formirana takozvana 'Srpska Republika', njeni ciljevi: na desetine i stotine logora, ubijeno na desetine hiljada ljudi. Ta poveznica između NDH-a i Srpske Republike je obilježila i hrvatski i srpski narod i oni tu ljagu moraju nositi", rekao je Tahirović.



On je zajedno sa drugim bh. organizacijama i udruženjima sazvao konferenciju za medije kako bi izrazili osudu povodom obilježavanja Dana RS-a.



Obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Sprske u tom entitetu osudila je i Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa.



"Tog 9. januara 1992. godine donesena je odluka da ja nemam sina, muža, da nema hiljadu naše djece, da ja kao i druge majke ukopamo po jednu ili dvije kosti naše djece, donesene su odluke da budemo protjerane, da naše kuće budu njihove, 1992. godine smo mi koje smo bile u RS-u izgubili sva prava, moć i snagu. Mislim da se 9. januar '92. godine, kada je donesena odluka da se formira RS, ne može i ne smije slaviti", istakla je Subašić.



Da su 9. januara 1992. godine "predstavnici srpskog naroda u BiH pod maskom borbe za Jugoslaviju krenuli u združeno počinjenje genocida nad nesrbima", rekla je Bakira Hasečić, predsjednica Udruženja Žena - žrtva rata.



"I danas, nakon 25 godina, nastavljaju isti projekat negirajući genocid, negirajući ratne zločince i braneći svoje heroje, razne zločince. Za nas se 9. januar može slaviti samo kao dan genocida nas nesprskim stanovništvom, a posebno bošnjačkim", rekla je Hasečić.



Da bi se 9. januar trebao obilježavati na području cijele BiH, ali kao dan kada su izvršene sistematske i planirane torture nad građanima BiH, rekao je Jasmin Mešković predsjednik Saveza logoraša u BiH.



Prema njegovim riječima, "entitet Republika Srpska počiva na dva izvršena genocida: genocidom u Srebrenici koje je presudio Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu i genocidom u Doboju kojeg je 1997. godine presudio Savezni sud u Dusseldorfu".



"Mi danas ne slavimo Dan RS-a, već sa ovog mjesta šaljemo poruku da mi jesmo za obilježavanje 9. januara, ali dana kad je počeo genocid u BiH. Sud u Hagu i Sud u BiH izrekao je 2.750 godina zatvora za zločine za genocid u BiH pripadnicima vojske i policije Republike Srpske. To svakako nije prilika za slavlje. Moramo se zapitati danas i oni koji vode politiku 'šta mi to uistinu činimo da oštricu negiranja genocida otupimo'? Vrlo malo ili ništa ne činimo na tome. Mi smo previše pasivni, ja nisam za sukobe i podjele, ali izvucimo pouku - 9. januar nije prilika za slavlje već je prilika i mjesto da se sjetimo, da bude dan žrtava, dan planiranog genocida, nemojmo činiti sve u inat, već izvucimo pouke za suživot u BiH", poručio je Mešković.



Ahmet Grahić, predsjednik Saveza bošnjačkih udruženja zarobljenih i nestalih osoba u BiH, i Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, smatraju da se 9. januar ne bi trebao obilježavati kao Dan RS-a.



Grabovica je podsjetio da su 9. januara u BiH donijete odluke i ciljevi koji su prouzrokovali zločine u BiH u okviru kojih je, kako je rekao, ubijena i njegova 11-godišnja kćerka kao i 1.600 druge djece u opkoljenom Sarajevo.



"Deveti januar ne samo da vrijeđa žrtve, već sve dobronamjerne građane BiH. Na ovaj dan bi trebalo da se u BiH odaje počast svim žrtavama na cijelom prostoru zemlje", poručio je Grabovica.



Oštre osude zbog proslave Dana RS-a uputila je i Kada Hotić iz Udruženja majki enklava Srebrenice i Žepe dodajući kako se "trebaju stidjeti oni koji proslavljaju 9. januar, kao i svi oni koji ne osuđuju takav potez".



Proslavi Dana RS-a protive se i predstavnici Udruženja porodica nestalih općine Vogošća, Udruženja porodica nestalih općine Zvornik, Udruženja Žene Podrinja iz Bratunca, Udruženja građana za pravdu, mir i povratak Sarajevo, Udruženja Žene Srebrenice iz Tuzle, Saveza RVI Tuzlanskog Kantona, Fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle, Asocijacije studenata iz Srebrenice, Udruženja Drinski talasi i drugi.



U RS-u danas se obilježava 9. januar kao dan tog entiteta, iako je Ustavni sud BiH ranije presudio kako je takvo obilježavanje neustavno.



Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je u septembru 2015. godine Ustavnom sudu BiH podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti 9. januara, datuma koji se u Republici Srpskoj obilježava kao Dan RS-a.



Sud je utvrdio kako je 9. januar kao Dan RS-a neustavan odnosno da Zakon o praznicima Republike Srpske nije u skladu sa članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.



I Venecijanska komisija (Komisija za demokratizaciju putem zakona Vijeća Evrope) također je iznijela stav da je izbor 9. januara za Dan Republike Srpske "podstaknut osjećajima i događajima od značaja za samo jedan narod, dok ga druge zajednice smatraju bolnom uspomenom, uz zaključak kako nastavak obilježavanja ovog datuma može dovesti do diskriminacije".



Krajem septembra u RS-u proveden je referendum o Danu RS gdje su se građani tog entiteta izjasnili po pitanju "Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske?".



Nakon toga je Narodna skupština RS-a krajem oktobra na sjednici kojoj nisu prisustvovali bošnjački i hrvatski zastupnici usvojila Zakon o Danu RS-a gdje se navodi da se "na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske, 9. januar utvrđuje kao Dan Republike".



Uprkos odluci Ustavnog suda BiH o neustavnosti 9. januara kao dana RS-a, zvaničnici tog bh. entiteta najavili su kako će nastaviti obilježavanje tog datuma.





