U Bosni sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U planinskim područjima moguće je provejavanje slabog snijega.

Ilustracija / 24sata.info

U Hercegovini sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -19 do -12, na jugu od -7 do -2, na planinama do -24, a najviša dnevna od -11 do -6, na jugu od -3 do 2 stepena.



U Bosni će u srijedu, 11. januara, bit će umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana bit će mjestimično i sa slabim snijegom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od -20 do -12, na jugu od -7 do -1, na planinama do -23, a najviša dnevna od -8 do -2, na jugu od 0 do 4 stepena.



U BiH u četvrtak, 12. januara, jutro će biti pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U večernjim satima u Hercegovini i većem dijelu Bosne bit će s kišom i snijegom. Padavine će biti slabog intenziteta. Jutarnja temperatura od -16 do -9, na jugu od -5 do 0, na planinama do -19, a najviša dnevna od -3 do 2, na jugu od 3 do 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

