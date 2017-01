Njegova svetost patrijarh srpski Irinej poručio je večeras u Banjaluci da je Republika Srpska srpsko nacionalno i duhovno biće i nije slučajno nastala, već je djelo Božije da sačuva srpski narod, da bi opstao i ostao na ovim prostorima koji su zaliveni krvlju i utemeljeni na kostima.

Foto: 24sata.info

Patrijarh Irinej istakao je da je to historijska činjenica koju moramo poštovati i čuvati, i uvijek se sjećati onih koji su postradali samo zato što su bili Srbi, pravoslavci, što su se krstili sa tri prsta, jer drugog grijeha nisu imali.



"Bolje je biti i stradalnik, nego onaj koji izaziva stradanje. Mi smo religija krsta. Idemo za Hristom, nosimo njegov Krst, onaj koji je Gospod nosio na Golgoti. Ali, posle krsta postoji vaskrsenje čemu se nadamo", rekao je patrijarh Irinej, nakon što je u Hramu Svete Trojice služeno mnogoljetstvije patrijarhu.



Srpski patrijarh izrazio je radost što može da učestvuje u proslavi povodom 25 godina Republike Srpske, ali i Hristovog Rođenja - Božića sa srpskim narodom u RS.



"Hristos je osmislio naš život i postojanje na ovoj planeti i ukazao nam šta je smisao našeg života i življenja", rekao je patrijarh Irinej, obraćajući se okupljenim vjernicima.



Episkop banjalučki Jefrem rekao je da su politički protivnici srpskog naroda na različite načine pokušali da nasrću na srpsko duhovno biće, ospore mnogo šta, pa i slavu.



"Bez slave nema Srbina pravoslavca. Očigledno da su se preračunali, da nisu računali da postoji takav otpor i želja da produžimo, da budemo to što jesmo i ko jesmo i da slavimo svoju slavu. Slavićemo je i dalje", poručio je vladika Jefrem.



On je dodao da će slavlja biti, bez obzira na formalnosti, odnosno da li se zvao sekularni ili neki drugi praznik. "Za nas je uvijek duhovni praznik Sveti arhiđakon Stefan, prvi Hristov mučenik i svjedok", rekao je vladika Jefrem.



On je zahvalio patrijarhu Irineju što je došao da svojim prisustvom uveliča ovaj praznik i pozvao ga da blagoslovi narod u RS, narod koji ga voli, poštuje i priznaje.



Patrijarha Irineja dočekao je i episkop zvorničko-tuzlanski Hrizostom, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar prosvjete i kulture Dane Malešević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić.



Patrijarh Irinej služiće sutra u 9.00 sati u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci Svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana.

(Srna)