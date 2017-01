Sibirski val koji ovih dana pogađa Bosnu i Hercegovinu i ekstremno niske temperature prave velike probleme kako građanima tako i vozačima. Nezapamćena zima pokazala je zube i u prirodi, pa je tako zaledila rijeka Sana, Drina, Bosna, Sutjeska, jezero Modrac te Jablaničko jezero.

Okovana ledom



Središnji dio rijeke Sane izdaleka podsjeća na potok, jer nije okovan ledom. Posljednji put ova rijeka je bila pod ledom prije pet godina, a potpuno zaleđena, prema riječima starijih Prijedorčana, daleke 1974. godine.



Rijeka u ovom stanju izazvala je divljenje kod prijedorskog ronioca Vanje Rađenovića koji najavljuje ronjenje pod ledom.



- Ukoliko se ovakvo vrijeme bar još malo zadrži punimo boce i zaronićemo pod led. Osjećaj je fantastičan, izazov, puni adrenalin, a s druge strane nije ni malo ugodno, jer je slaba vidljivost i ne možeš da izroniš baš kad hoćeš - kaže Vanja kojem bi ronjenje pod ledom bilo prvo u Sani, a osmo u dugoj ronilačkoj karijeri.



Sana pod ledom zanimljiva je i ribarima. Jedan od njih, Milorad Kljajić, kaže "da je riba u rijeci sad u jatima".



- Može se i pecati između ova dva leda i to na plovak. Riba je sad u jatu, u zimovniku, zbog hladonoće i na mjestima gdje je voda najdublja - kaže Kljajić.



Zima mu ne smeta , jer su "u ovo doba godine bolji mraz i hladnoća nego plusevi i jugo".



- A bolja će biti i godina- tvrdi ovaj Prijedorčanin.



Petar Mrđa se sjeća da je Sanu zaleđenu, ali potpuno, vidio i davne 1974. godine.



Tad se preko leda moglo i preći s jedne na drugu obalu rijeke. Neki od Prijedorčana prisjećaju se i priča starijih po kojim su se zaleđenom Sanom saonicama čak prevozila drva i to na relaciji od Rasavaca do Prijedora.



Polarna noć



Stanovnici Gornjeg Podrinja preživjeli su pravu polarnu noć tokom koje je temperatura u Goraždu padala i do minus 27 stepeni, a u višim mjestima i kanjonima poput Vratara, na putu Foča - Gacko, zabilježeno je i minus 31 stepen.



Po prvi put nakon više od 60 godina Drina je, nizvodno od Goražda, zaleđena širinom cijelog korita.



U Kopačima smo zabilježili pravi sibirski ambijent, jer je voda u tom dijelu akumulacionog jezera HE Višegrad, mnogo mirnija. Rijeka koja sporo teče ispod ledenog pokrivača lomi led uz jake praske, a u jedinom nezaleđenom dijelu ispod mosta ostalo je "zarobljeno" pet divljih pataka.



U centru Goražda teku sante leda, a slojevi leda suzili su korito.



Na već blažih minus 12 stepeni Goraždani su uživali u ovom prirodnom fenomenu. Pojedini stanovnici Goražda tvrde da je pojava da dijelovi Drine zalede tokom zime bila uobičajena sve do šezdesetih godina.



Prema njihovim riječma, nakon dugo vremena doživjeli smo pravu zimu, koja je pokazala svu svoju ljepotu, a koju generacije rođene poslije nisu mogle upoznati.



Niske temperature mnogima su donijele i probleme.



Vatrogasci, radnici komunalnog preduzeća "6. mart" i "Goraždestana" rade na otklanjanju kvarova na mjestimično zaleđenoj vodovodnoj mreži i dimnjacima koji su u nekim objektima gorjeli ili su bili začepljeni.



Divlja i brza



Ni najstariji stanovnici Foče i Tjentišta ne pamte da je rijeka Sutjeska, divlja i brza, nekada zaledila.



Desilo se to u noći sa subote na nedjelju kada je, prema riječima predsjednika Spasilačkog kluba "Wolf" Nenada Ikonića, temperatura u kanjonu Vratar iznosila minus 31 stepen, a udari vjetra dostizali brzinu i od 150 kilometara na sat.



- Sutjeska je preledila i moglo bi se prošetati po ledu, sa obale na obalu. Bio sam na mnogo mjesta, ali na hladnijem od ovog još nisam - kazao je Ikonić.



Spasioci iz Foče su u pripravnosti, a pomoć u slučaju potrebe već su im ponudile kolege iz GSS i Civilne zaštite Sarajevo.



Ljubiteljima prirode upućeno je upozorenje da u ovakvim vremenskim uvjetima ne kreću u obilazak planinskih vrhova, jer bi to bilo ravno samoubistvu, a s obzirom da samo rijetki posjeduju adekvatnu opremu nije preporučljiv ni duži boravak na otvorenom.



Zaleđena jezera



Jablaničko jezero je usljed drastičnog pada temperature danas osvanulo zaleđeno, a trenutna temperatura u Konjicu iznosi minus 12,5 stepeni Celzijusa.



Ekstremno niske temperature uvjetovale su i da se zaledi jezero Modrac u blizini Lukavca. Fotografije ovog veličanstvenog prirodnog fenomena možete pogledati u našoj galeriji.



Zaledila i Trebišnjica



U Trebinju je juče ujutro izmjerena najniža temperatura u posljednje dvije decenije, od kada postoji meteorološka stanica u gradu. U 7 sati bilo je minus 9 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura iznosila je minus dva stepena.



Izuzetno niske temperature uslovile su smrzavanje vodovodnih instalacija u pojedinim kućama, pa i stambenim zgradama, a zaledila je i rijeka Trebišnjica kroz Popovo polje.



Ledena kora formirala se na obje obale već kod manastira Tvrdoš. Najstariji stanovnovnici Popova polja kažu da ne pamte da se Trebišnjica ovako zaledila, od kada je njeno korito betonirano, šezdesetih godina prošlog stoljeća.



Posljednji put led na rijeci vidjeli su prije više od pedeset godina, kada je plavila polje, koje je u zimskim mjesecima bilo pretvoreno u klizalište.



Najhladnije jutro osim u Trebinju bilo je na planinskom prevoju Čemerno, čak minus 21, dok je dnevna temperatura iznosila 17 stepeni ispod nule.



Na ovom planinaskom prevoju ima i oko centimetara snijega.



