Period veoma niskih temperatura nastavlja se širom Bosne i Hercegovine. Nakon što je juče u našoj zemlji došlo do drastičnog pada temperatura, širom BiH jutros su zabilježene još niže temperature nego dan ranije.

Ilustracija / 24sata.info

Prema podacima kojima raspolaže Federalni hidrometeorološki zavod u Sarajevu je u ranim jutarnjim satima izmjereno čak i do -26 stepeni, u Banjaluci je zabilježeno i do -15, dok je u Tuzli bilo -19, a u Zenici -24.



Veoma hladno i oblačno vrijeme preovladavat će i danas u našoj zemlji, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Na sjeverozapadu Bosne preovladavat će pretežno oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa slabim snijegom.



U ostatku naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar na zapadu Bosne, umjeren do pojačan, sjeveroistočni, a u ostatku Bosne slab zapadni i sjeverozapadni.



U Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Dnevne temperature od -12 do -6, na jugu od -5 do 0 stepeni.



Sutra je već najavljen blagi rast temperatura te prestanak "sibirskog vala", mada se građanima preporučuje da budu na oprezu i da paze na niske temperature koje mogu imati posljedica po zdravlje.



U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko -10 stepeni.



Nastavlja se razdoblje nepovoljnijih biometeoroloških prilika.



Stabilnije vrijeme, uz više sunca, ugodno će djelovati na većinu ljudi, ali će izrazito niske temperature i dalje predstavljati najveći problem za osjetljive osobe, naročito hronične bolesnike sa kardiovaskularnim tegobama i astmatičare.



Neophodno je povesti brigu o adekvatnom odijevanju i zaštiti od hladnoće, osobito tokom jutra i večeri, te se ne izlagati pretjeranim aktivnostima.



(Avaz)