Ukoliko Beograd želi dobre odnose sa Sarajevom, onda definitivno predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić treba ostati kući i ne pomišljati da prisustvuje obilježavanju neustavnog dana RS, kazao je u razgovoru za „Avaz“, Danijel Server (Daniel Serwer) profesor s Univerziteta „John Hopkins“ u Vašingtonu .

Daniel Serwer / 24sata.info

Dodao je da najavljena posjeta Nikolića našoj državi nažalost ne doprinosi stabilizaciji prilika na Balkanu.



Demokratija gubi



- Balkan trenutno prolazi kroz veoma težak period, ali kao i ostatak svijeta. Ponovo na sceni vidimo oživljavanje etnonacionalizma i opadanje liberalne demokratije naročito u Evropi, istakao je Server.



Dodao je da smatra da svima trenutno u regionu nedostaje vrlo malo zdravog razuma.



Komentarišući nedavne izjave predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović o hiljadama ekstremnih islamskih vojnika koji će se vratiti u BiH iz ratom zahvaćene Sirije i Iraka, Server je kazao da niko ne treba da brine o povratku ekstremista u našu državu, nego vlasti u BiH.



Prema njegovim riječima, Rusija već odavno ne predstavlja faktor stabilnosti u regionu, već obrnuto.



- Srbija je postala previše ovisna o drugorazrednom naoružanju iz Rusije, ali to nije ništa novo na Balkanu – smatra Server.



Odluka građana



Server je mišljenja da Balkan svakako treba da postane dio NATO saveza, ali da to treba prvenstveno biti odluka građana.



- Šta će se po ovom pitanju dogoditi u narednom periodu odlučit će ljudi, građani svih balkanskih država. Možda najbolji primjer u regionu je Crna Gora koja svima ostalim pokazuje put ka članstvu i na primjeru koje se vidi da taj put nije lagan – kazao je Server.



Dodao je da se nada da će i američki Senat uskoro pozitivno odlučiti po ovom pitanju.



- Ukoliko BiH želi ići u tom smjeru, to treba napraviti donoseći veoma teške odluke, uključujući rješavanje pitanja vojne imovine. Bez te odluke ja ne vidim kako BiH može dalje napredovati – mišljenja je Server, dodajući da isto vrijedi i za Kosovo i Srbiju.



Demokratija nije imuna na greške



Server je mišljenja da Rusija svakako može potkopati stabilnost na Balkanu.



- Međutim oni to mogu učini isključivo ukoliko Bošnjaci, Srbi i Kosovari na izborima glasaju za ljude koji će Rusiji omogućiti da to učine. Demokratija i demokrati nisu imuni na greške, to smo vidjeli u prošlosti, a ja to nažalost znam i previše dobro – zaključio je Server.



(Avaz)