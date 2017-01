Lopate, strugalice za led, grijalice i sredstva protiv smrzavanja najtraženiji su u tržnim centrima posljednjih dana. Građani se uveliko pripremaju za hladnoće i minuse, a trgovci zadovoljno trljaju ruke. Katalozi lokalnih supermarketa puni su akcijskih ponuda za opremu za čišćenje snijega i utopljavanje domova.

Foto: Oslobođenje

Očistiti ledenice



Lopate i strugalice za snijeg mogu se naći po cijeni od jedne do 50 KM, zavisno od kvalitete i veličine. Kako nam je kazao Mirsad Kuljuh iz Službe za prodaju i izradu ponude tržnog centra „Penny“, potražnja za lopatama i strugalicama je porasla s prvim snijegom.



- Čim je snijeg pao, osjetila se veća potražnja, to uvijek bude u zimskim mjesecima. Mi imamo lopate u ponudi po cijeni od tri do 20 KM - kazao je Kuljuh.



Sa snižavanjem temperatura raste i potražnja za grijalicama, i to onim manjim, za dogrijavanje, koje se lako mogu prenositi iz prostorije u prostoriju, zavisno od potrebe.



Čistiti krovove



O obzirom na upozorenje Civilne zaštite da su građani dužni očistiti krovove od ledenica i ulaze ispred zgrada ili kuća, kontaktirali smo i upravitelja „Famos gradnju“. Kazali su nam da ih građani još nisu pozivali da bi preuzeli so, ali i da se ta usluga dodatno naplaćuje.



Osim toga, građani koji žele so mogu je besplatno dobiti od preduzeća „Rad“, a putem svojim mjesnih zajednica.



(Avaz)