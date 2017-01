U centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne danas će biti umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku BiH je, uglavnom, pretežno vedro. Vjetar u većem dijelu Bosne, slab do umjeren, na zapadu pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Dnevne temperature od -14 do -7, na jugu od -5 do 1 stepen.

Foto: Arhiv

U nedjelju će biti na sjeverozapadu Bosne pretežno oblačno, povremeno je moguć slab snijeg. U ostatku BiH sunčano. U jutarnjim satima sa mrazom i maglom po kotlinama. Jutarnje temperature od -20 do -13, na jugu od -8 do -2, na planinama i visoravnima do -27, a dnevne od -12 do -6, na jugu od -5 do 0 stepeni.



U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prema kraju dana i u večernjim satima jače naoblačenje sa istoka, što će u većem dijelu Bosne usloviti slab snijeg. Jutarnje temperature kretat će se od -17 do -10, na jugu od -6 do 0, na planinanama do -25, a dnevne od -10 do -4, na jugu od -3 do 2 stepena.



U utorak će biti u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro. Jutarnje temperature iznosit će od -18 do -11, na jugu od -6 do -1, na planinama do -26, a dnevne od -10 do -4, na jugu od -3 do 3 stepena.



U srijedu će biti u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro. Jutarnje temperature od -19 do -11, na jugu od -5 do 1, na planinama do -27, a dnevne od -9 do -3, na jugu od 0 do 4 stepena, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)