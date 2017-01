Trudnicu iz sela Lučica, koje se nalazi oko osam kilometara od Konjica, a koje je još od četvrtka, zbog sniježnih padavina odsječeno od grada, u petak navečer u posljednji čas evakuisali su članovi GSS-a Konjic.

Foto: FENA

Naime, na poziv iz Opšte bolnice Konjic, obzirom da njihova vozila nisu bila u mogućnosti doći do toga mjesta, članovi GSS-a Konjic, krenuli su sa dva vozila kako bi se probili do tog mjesta i pomogli trudnici, koja je bila pred sami porođaj.



Damir Gogić, načelnik GSS-a Konjic, kazao je za Fenu kako su odmah po pozivu krenuli na teren.



- Odmah smo angažovali dva vozila, terenski Landrover i specijalni Quadro, kako bismo što prije stigli i probili se do mjesta Lučica, gdje je čekala trudna žena, koja je bila pred sami porođaj. Sa sobom smo poveli doktoricu, babicu i medicinskog tehničara, te ponijeli kolijevku kako bi dijete moglo da se adekvatno prebaci u bolnicu u Konjicu. Kada smo se probili do sela, obzirom da se žena još uvijek nije bila porodila, a bila je pri samom porođaju, stručno osoblje, koje je bilo sa nama procijenilo je da ima vremena da je prebacimo u Opštu bolnicu Konjic, kako bi se tamo porodila, što smo i uradili - kazao je Gogić.



Dodao je kako još uvijek nemaju informaciju da li se žena porodila, te da joj žele lak porod i brz oporavak.



Ono što je zaintrigiralo javnost jeste vozilo, uz pomoć kojeg su se članovi GSS-a Konjic, kroz sniježnu mećavu, uspjeli probiti do sela u veoma kratkom vremenskom periodu.



Gogić je u izjavi za Fenu kazao kako je to vozilo Civilne zaštite Konjic, koje im je kupila općina Konjic za njihove potrebe, a obzirom da imaju jako dobru saradnji sa Civilnom zaštitom, oni su im ustupili spomenuto vozilo i pomogli u sinoćnjoj intervenciji.







(FENA)