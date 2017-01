Kao što je i najavljeno, već u petak navečer temperature širom BiH počele su padati, a vrhunac ekstremno niskih temperatura u pojedinim krajevima desit će se tokom subote.

Narandžasno upozorenje Meteoalarma izdato je za gotovo cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine, izuzev istočne Bosne za koju je zbog temperatura ispod minus 20 izdato crveno upozorenje.



Prema upozorenju Meteoalarma, istočnu Bosnu će pored niskih temperatura pogoditi i vjetrovi brzine i do 50 kilometara na sat. S toga, građanima se savjetuje oprez i ne napuštanje domova.



Snažni vjetrovi se očekuju i u okolini Livna sa udarima i do 70 kilometara na sat.



Prema mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u petak u 22 sata najhladnija je bila Bjelašnica sa minus 24 stepena i brzinama vjetra od preko 100 kilometara na sat.Za njom slijede Han Pijesak u kojem je registrovano minus 17 stepeni, zatim Sokolac sa minus 14 te Gacko sa minus 13 stepeni.



Najveći urbani centri neće pretrpjeti "sibirsku zimu". Federalni hidrometeorološki zavod za veće gradove u BiH prognozira jutarnje temperature između minus 14 i minus 12 stepeni izuzev Mostara i Trebinja gdje će jutra pratiti temperature od oko minus 3 stepena.



Dnevne temperature kretat će se između minus 10 do minus 5 što, na svu sreću, ne spada u ekstremne vrijednosti za ovo doba godine.





(Klix.ba)