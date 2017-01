Zbog snijega i snježnih nanosa potpuno je obustavljen saobraćaj na putevima Tomislavgrad-Prozor i Rakitno-Blidinje, dok je na području cijelog Livanjskog kantona zabranjen saobraćaj za vozila preko 7,5 tona.

Foto: Arhiv

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) navode da je zbog nestabilne vremenske situacije i loših uslova za vožnju, pojačana kontrola posjedovanja zimske opreme za sva motorna vozila, a policija isključuje vozila koja nemaju zimsku opremu. To se posebno odnosi na dionice preko planinskih prevoja.



Na autoputu A-1 Zenica-Tarčin saobraća se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Iz BIHAMK-a vozače upozoravaju na mjestimično jače udare vjetra, kao i na poledicu. Ekipe putnih službi nalaze se na terenu, ali je zbog izrazito niskih temperatura usporeno djelovanje posipnog materijala.



Navodi se da je do sutra, 7. januara, do 24 sata, zbog pravoslavnog Božića, zabranjen prevoz eksplozivnih materija na području BiH.



Iz BIHAMK-a ističu da je granični prelaz Deleuša (Bileća-Nikšić, Crna Gora) zatvoren za teretna vozila, dok je zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na GP Izačić također obustavljen saobraćaj teretnih vozila.



S obzirom da je na području Crne Gore, na dionici Šćepan Polje-Plužine-Nikšić, zabranjeno kretanje za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, za ova vozila ne preporučuje se korištenje GP Hum.



Na graničnim prelazima Bosanski Brod, Bosanska Gradiška i Velika Kladuša na izlazu iz BiH čeka se oko jedan sat, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.



Zbog aktuelnih radova na području Hrvatske, tokom dana usporeno se saobraća na graničnim prelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.





(AA)