Mladi i hrabri članovi Udruženja "Pomozi.ba", koje je posrednik između onih koji žele da pomognu i onih kojima je pomoć potrebna, ovih dana rade na prikupljanju pomoći narodu ratom zahvaćene Sirije.

Foto: AA

Akcija prikupljanja pomoći, prvenstveno brašna, u toku je već 15 dana, a traje do 20. januara. Najveći konvoj udruženja "Pomozi.ba" bi krajem mjeseca trebao krenuti put tursko-sirijske granice odakle će pomoć biti distribuirana sirijskim izbjeglicama u Siriji, ali i Turskoj.



Elvir Karalić, inicijator i osnivač Udruženja “Pomozi.ba”, nastalog zbog velikog broja socijalno ugroženih i brojnih ljudi koji su spremni da pomognu, svoj život je podredio organizaciji i ugroženim građanima u Bosni i Hercegovini.



- Pomoć za izbjeglice u privatnim i kolektivnim smještajima-



Kako je kazao, akcija za pomoć narodu Sirije pokrenuta je prije više od pola mjeseca.



"Mnogo ljudi, Bosanaca i Hercegovaca iz BiH, ali i dijaspore se odazvalo ovoj akciji i ona dobro teče. Do ovog momenta skupili smo više od 200 tona brašna. Akcija traje do 20. januara, a nakon toga se pripremaju kamioni kako bi se brašno i još drugih stvari koje smo dobili isporučilo na tursko-sirijsku granicu", pojasnio je Karalić.



Planirano je da konvoj ide do granice, da ne ulazi u Siriju jer je rizično.



"Planirano je da se brašno istovari u hangarima organizacije IHH u mjestu Reyhanli. Tu će sve biti istovareno, a nakon toga će ići dalja distribucija prema sirijskim izbjeglicama. Brašno ide za Tursku humanitarnu organizaciju IHH, koja ima 46 pekara i gdje će se od brašna napraviti lepine", istakao je Karalić.



Lepine će biti podijeljene ljudima prvenstveno u Siriji, izbjeglicama i u privatnim i kolektivnim smještajima, ali i izbjeglicama u kampovima u Turskoj.



Karalić je naglasio da, prema informacijama koje imaju, trenutno ima oko 12 miliona izbjeglica iz Sirije.



"Kao jedna mala zemlja i mi kao organizacija u toj zemlji smo dali svoj maksimum i očekujemo da ćemo imati između 250 i 300 tona pomoći, prvenstveno brašna", kazao je osnivač Udruženja “Pomozi.ba”.



- Najveći konvoj kada je u pitanju pomaganje ljudima van BiH-



Karalić je 2013. godine lično išao sa prvim konvojem u Siriju, u blizini Halepa.



"Obišli smo privatne i kolektivne smještaje koje smo pomagali. Prošle godine smo imali veliku akciju kada su izbjeglice bile na području Evrope i gdje smo mi veliku pomoć poslali za Beograd. Prošle godine smo poslali sredstva uz pomoć kojih je napravljeno 10.000 obroka u toku ramazana. Ovo je sada, što se tiče Pomozi.ba najveći konvoj i najviše što smo uradili po pitanju pomaganja ljudima van BiH", izjavio je Karalić.



U konvoju bi trebalo biti od 12 do 15 šlepera, zavisno od odziva za pomoć u narednih 15 dana.



"Bitno je da su ljudi pokazali solidarnost, '90-te godine su za nas bile teške. Cijeli svijet nam je pomagao. Ljudi su nam pomagali, a mi smo gledali u nebo i čekali odakle će doći pomoć. Sada su to neki drugi ljudi, konkretno Sirijci. Mislim da mi, Bosanci i Hercegovci imamo tu neku obavezu barem tim kilogramom brašna da pomognemo neko ratom zahvaćeno područje jer ono što smo juče bili mi to su danas oni", poručio je Karalić.



U akciju su se uključili svi, od pojedinačnih slučajeva do firmi.



"Uključene su sve kategorije društva u BiH. Naravno, naši ljudi u dijaspori koji su i ovaj put pokazali da su tu uz nas, da pomažu akcije", izjavio je Karalić.



U konvoju će, pored brašna, biti i drugi proizvodi poput mesa, zatim džemperi, jakne. Vrijednost pomoći bi se mogla kretati do 300.000 KM. Karalić je uputio i apel da se u ovih posljednjih 15 dana priključe oni koji se do sada nisu odazvali.





(AA)