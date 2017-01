Mostarski muftija Salem ef. Dedović od gradske administracije zatražio je obustavu radova na lokalitetu Lakišića harem u Mostaru, gdje su proteklih dana radnici koji rade na postavljanju kolektora pronašli više skeletnih ostataka.

Foto: 24sata.info

"Odlučno insistiramo da se radovi na izgradnji kolektora pod hitno zaustave. Tražimo od gradonačelnika Mostara da, uvažavajući civilizacijske norme i praksu, zaustavi radove i da se pronađeni skeletni ostaci ekshumiraju, izmjeste, da se omogući pristup Islamskoj zajednici lokalitetu i da se čitav taj teren ubicira i arheološki istraži. Pronađeni skeletni ostaci samo potvrđuju naše sumnje, što smo razumijevali čitajući dokumente i tekstove, da je čitav lokalitet samo poravnan, u nekoj manjoj mjeri samo ekshumiran", kazao je muftija, priopćeno je iz Muftijstva mostarskog.



Uništavanje Lakišića harema krajem XIX. stoljeća, kao i odnos svih drugih režima prema tom lokalitetu, Muftija Dedović smatra kontinuiranom diskriminacijom prema višestoljetnom vakufskom nasljeđu, posebno prema mezarjima.



"Od dolaska Austrougarske vlasti preko svih potonjih sistema vlasti, naša su mezarja bukvalno preorana. U svom naučnom istraživanju analizirao sam stotine i stotina dokumenata koji svjedoče o najbrutalnijim atacima na mostarske hareme", poručio je muftija, dodavši kako je upravo to kulturno-povijesno nasljeđe s vrijednom dekoracijom nišana potvrđivalo kontinuitet bosansko-muslimanskog života u Mostaru.



Muftija Dedović je istaknuo kako je pronalazak desetina grobova i ulomaka nadgrobnih spomenika, dodatno ojačao zanimanje i pravo Islamske zajednice na povrat lokaliteta Lakišića vakufa Islamskoj zajednici.



"Neprihvatljivo je da na tom prostoru budu izgrađene jednonacionalne institucije, institucije jednog naroda i jedne kulture, čime bi se omeđio i prisvojio prostor koji je pripadao muslimanima i Islamskoj zajednici", navodi mostarski muftija.



On je podsjetio kako je Islamska zajednica prije desetak godina inicirala kod gradskih struktura da se imovina svih vjerskih zajednica vrati i da im se stavi na raspolaganje te kako su pozivali i druge vjerske zajednice da im se pridruže tom zahtjevu.



"Sve to što se sada dešava na lokalitetu Lakišića haremu daje nam za pravo da ponovo aktualiziramo ovu temi i očekujemo da se razumije i uvaže činjenice na terenu, te da se iz poštovanja prema muslimanima, njihovoj tradiciji i historiji, dopusti dostojna ekshumacija pronađenih skeletnih ostataka, da se kompletan prostor, prema postojećim mapama nekadašnjeg Lakišića harema istraži i utvrdi da li postoji još takvih ostataka", poručio je muftija.



Muftija je prokomentirao i špekulacije pojedenih medija kako se radi o posmrtnim ostacima iz nepoznatog perioda ili iz Drugo svjetskog rata.



"Na način kako su sistematski zatrpavana i uništavana naša mezarja, tako je sistematski i planski zatrpavano i brisano sjećanje na njih i zato imamo toliki sraz opće neinformiranosti. Historija ovog grada ne počinje od jučer, svaki lokalitet ima svoju priču i svoj kontekst te bih stoga pozvao novinare, javne radnike da bolje i studioznije izučavaju i istražuju historijske tokove i kontekste", dodao je muftija mostarski.

(FENA)