Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) apeluje na lokalne vlasti i nadležne službe za čišćenje snijega i leda i održavanje puteva na što savjesnije obavljanje svog posla kako bi se olakšalo neometano odvijanje života u područjima koja su zahvaćena niskim temperaturama i olujnim vjetrom.

FUCZ podsjeća da je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za vremenski period od 6. do 8. januara zbog niskih temperatura zraka i mogućnosti jakih do olujnih udara vjetra. Niske temperature očekuju se u cijeloj zemlji, a jak vjetar u Hercegovini i na zapadu Bosne.



Na web stranici FUCZ su navedene i preporuke koje je izdao Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo kako se ponašati u slučaju jakih zima i ekstremno niskih temperatura.



U tim preporukama navedeno je da treba nabaviti dovoljne količine ogrjeva i namirnica; u prostorijama koje se ne griju, neposredno pred nastanak zime, ispustiti vodu iz vodovodnih cijevi, spremnika ili bojlera, te iz sistema centralnog grijanja koji nije u funkciji i tamo gdje je to predviđeno i moguće (WC školjke, sifone), potrebno je uliti nesmrzavajuću tečnost (permant).



Također se preporučuje što manje boraviti na otvorenom ili u negrijanom zatvorenom prostoru (posebno hronični bolesnici, djeca, trudnice i starije osobe). Prije izlaska na otvoreno obući dovoljno toplu odjeću i obuću, s naglaskom na zaštitu glave, gornjih i donjih ekstremiteta (šake i stopala).



Građanima se, između ostalog, preporučuje i da izbjegavaju bespotrebna kretanja, posebno ispod krovova objekata ili ispod drveća, a ukoliko izlaze da koriste obuću s gumenim hrapavim đonom kako bi se smanjila opasnost od klizanja i pada na poledici ili snijegu.



- Ukoliko ste zbog obilnih snježnih padavina i neočišćenih puteva ostali izolovani, a u hitnoj ste situaciji (slučaj potrebe ljekarske ili veterinarske pomoći, bolničkog liječenja, oskudijevate neophodnim namirnicama, energentima i slično), možete nazvati sljedeće brojeve telefona: Civilna zaštita – 121, Policija – 122, Vatrogasci – 123, Hitna pomoć – 124, navodi se na web stranici FUCZ-e.



(FENA)