Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) i Specijalne policije MUP-a Hercegbosanske županije u četvrtak oko 21.30 sati uspjeli su locirati i pronaći u teškom pothlađenom stanju nestalog pastira Radenka Karača iz Glamoča.

Kako su za Fenu kazali iz GSS-a, Radenka i njegovog oca Miloša nevrijeme je zateklo na području naselja Odžak kod Glamoča gdje su pri jednom gazdinstvu čuvali stado ovaca.



U namjeri da se zbog vremenskih neprilika vrate u selo zalutali su uslijed snježnih nanosa te su se razdvojili. Otac Miloš uspio je doći do prvog naseljenog mjesta dok se Radenko zatekao u jednom improviziranom skloništu.



S obzirom da se nisu pojavili na vrijeme, vlasnik stada je pozvao policiju koji su informirali Operativni centar Civilne zaštite.



Po riječima voditelja GSS-a Marina Vidovića, ubrzo nakon dojave na teren je izišlo devet njihovih pripadnika te četiri pripadnika specijalne policije skupa s dvije grtalice koje su, kako je kazao, odigrale glavnu ulogu u probijanju snježnih smetova.



Nakon tri sata probijanja kroz ekstremno teške uvjete, u razrušenim zidinama jedne kuće uspjeli su locirati nestalog te su ga zatekli u stanju teške hipotermije.



- Radenka smo spasili u zadnji trenutak. Kada nas je opazio uspio je doći do našeg vozila, ali čim je u njega sjeo pao je u nesvijest. Prebacili smo ga do stanice Hitne pomoći u Glamoču gdje mu je ukazana prva pomoć i prema zadnjim njihovim informacijama - dobro se oporavlja.

(fena)