Visina snijega u 7.00 sati (cm): Bjelašnica 63, Ivan-sedlo 48, Čemerno 43, Goražde 40, Sarajevo 29, Sokolac 24, Goražde 21, Mrkonjić-Grad 20, Rudo 19, Foča 16, Doboj i Tuzla 15, Jajce i Zenica 14, Bugojno i Višegrad 12, Banja Luka, Banja Luka i Sanski Most 10, Bijeljina 9, Bosanski Novi i Gradačac 8, Drvar i Livno 6, Bileća 3.

Ilustracija / 24sata.info

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Bjelašnica 20, Trebinje 19, Ivan-sedlo i Čemerno 15, Goražde 9, Rudo i Sarajevo 7, Neum i Sokolac 6, Bileća, Jajce, Mrkonjić Grad, Višegrad i Zenica 4, Foča 3, Doboj i Tuzla 2, Banja Luka, Banja Luka, Bosanski Novi, Bugojno, Drvar i Gradačac 1.



Danas se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom. Vjetar u Hercegovini i na zapadu Bosne, umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku Bosne, slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura iznosit će od -12 do -6, na jugu od 1 do 5 stupnjeva.



Sutra će u Hercegovini, Posavini i na jugozapadu Bosne bit će pretežno vedro, a u ostatku BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura iznosit će od -18 do -11, na jugu od -5 do 0, na planinama i visoravnima do -23, a najviša dnevna od -14 do -7, na jugu od -3 do 2 stupnja.



U nedjelju će biti pretežno sunčano, hladno sa mrazom. U večernim satima porast naoblake u Krajini može usloviti slab snijeg. Jutarnja temperatura od -20 do -13, na jugu od -8 do -2, na planinama i visoravnima do -25, a najviša dnevna od -12 do -6, na jugu od -2 do 3 stupnja.



U ponedjeljak će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U zapadanim i sjeverozapadnim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom. Jutarnja temperatura od -13 do -6, na jugu od -4 do 2, a najviša dnevna od -5 do -1, na jugu od 0 do 5 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)