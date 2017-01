U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom. Vjetar u Hercegovini i na zapadu Bosne, bit će umjeren do jak, povremeno sa olujnim udarima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku Bosne, slab do umjeren, sjeverni.

Arhiv / 24sata.info