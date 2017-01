Zbog snijega i snježnih nanosa potpuno je obustavljen promet na dionicama Glamoč - Mlinište i Rakitno - Blidinje, dok je na području Hercegbosanske županije zabrana prometa za vozila iznad 7.5 tona.

Ilustracija / 24sata.info

Na području Romanije (Sarajevo - Rogatica) teretna vozila sa prikolicom i tegljači se propuštaju naizmjenično, uz obaveznu upotrebu lanaca.



Na magistralnim putevima Gacko - Tjentište (Čemerno), Sarajevo - Konjic (Ivan), Donji Vakuf - Travnik (Komar), Prozor - Uskoplje (Makljen) i Sarajevo - Olovo (Nišići), policija iz prometa isključuje teretna vozila koja nemaju lance.



Upozoravaju se vozači na jake bočne udare vjetra na području Hercegovine i jugozapadne Bosne.



Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.



Na dionicama cesta gdje su radovi prometuje se sporije, pa se vozači mole za oprezniju vožnju i poštivanje privremene regulacije prometa.



Zbog radova na autocesti E-661 Banja Luka - Gradiška, za sav promet zatvorena je petlja „Mahovljani“. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili M-16.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:



- M-5 Ključ - Mrkonjić Grad,



- M-6 Čapljina - Studenci,



- M-6.1 Prolaz kroz Mostar (od raskrižja Šemovac do raskrižja kod Doma zdravlja),



- M-17 Žepče - Nemila (petlja Žepče),



- M-18 Priboj - Simin Han, Kladanj - Vitalji.



Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom



dana na:



- M-4 Teslić - Kotor Varoš (u mjestu Rujevica),



- M-19.3 Rogatica - Ustiprača (u mjestu Dub).



Povodom pravoslavnog Božića, danas od 12.00 sati do sutra do ponoći zabrana je prijevoza eksplozivnih materija na području FBiH.



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Granični prijelaz Deleuša potpuno je zatvoren za sve kategorije vozila, dok su GP Klobuk i Zupci zatvoreni za teretna vozila. S obzirom da je na području Crne Gore na dionici Šćepan Polje - Plužine - Nikšić zabranjeno kretanje za teretna vozila sa prikolicom i tegljače, za ova vozila ne preporučuje se korištenje GP Hum.



Zbog izvođenja radova, na graničnim prijelazima Brod - Slavonski Brod i Orašje - Županja na području Hrvatske, promet se odvija usporeno u oba smjera. Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, saopćeno je iz AMS-a BIH.



(FENA)