Grupa vjernika iz Bosne i Hercegovine, njih 93, večeras će sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovati za Medinu, Kraljevina Saudijska Arabija, kako bi obavili umru, odnosno "malo hodočašće".

Ovo je druga grupa muslimana iz BiH koji avionom putuju za Medinu, iako je Kraljevina Saudijska Arabija ranije donijela odluku o povećanju takse za vizu za obavljanje umre.



Međutim, direktor Ureda za hadž i umru u BiH muderris Nezim ef. Halilović kaže da je Vlada Kraljevine 1. decembra 2016.godine povukla ranije donesenu odluku o plaćanju dodatne takse za umransku vizu u iznosu od 2.000 saudijskih rijala, što približno odgovara iznosu od 1.000 KM, za one koji su umru obavili u protekle tri godine.



Halilović ističe da prema novoj odluci, prva viza za umru u tekućoj hidžretskoj godini je besplatna, dok se za drugu i svaku narednu umransku vizu u istoj kalendarskoj godini plaća dodatna navedena taksa.



On podsjeća vjernike na velike vrijednosti obavljanja umre, a posebno naglašava da umra u mjesecu ramazanu ima posebnu nagradu i vrijedi kao hadždž sa Allahovim Poslanikom, a to potvrđuju i mnogi hadisi.



Umru su u ovoj godini obavila 73 mu'temira iz BiH (mu'temir - onaj ko čini umru), a umranske vize za građane Evrope izdaju se otprilike dva mjeseca nakon hadždža.



Umra se može obaviti tokom cijele godine osim na dan Arefata, danima bajrama i u danima bacanja kamenčića na Mini.



(FENA)