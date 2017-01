Kantonalni sud u Sarajevu ne može potvrditi da li će danas biti izručen Alija Delimustafić, rečeno je Feni u tom sudu.

Kantonalni sud Sarajevo / 24sata.info

- Jedino možemo potvrditi da je postupak izručenja u toku - kazali su u Kantonalnom sudu u Sarajevu.



Branilac Alije Delimustafića u Hrvatskoj Albin Hotić kazao je Feni kako nema informaciju da li će danas biti izručenje njegovog branjenika Bosni i Hercegovini, ali da ima informaciju da je Delimustafićeva putovnica proslijeđena u zatvor.



- Odluka Ministarstva pravosuđa Hrvatske je stigla na Županijski sud u Karlovcu u ponedjeljak i ona je prolijeđena od Okružnog zatvora u Karlovcu i to bi trebao biti kraj procedure. Sada pretpostavljam da se radi samo u tehničkim aspektima izručenja. Odnosno to je pitanje organiziranja izručenja, da će ono biti obavljeno u najskorije vrijeme - kazao je Feni Hotić.



Na osnovu međunarodne potjernice koja je raspisana prema naredbi Kantonalnog suda u Sarajevu, a na zahtjev Tužilaštva KS-a, osumnjičeni Alija Delimustafić je uhapšen 21. decembra u Karlovcu i to u autobusu koji je saobraćao na relaciji Rijeka-Zagreb.



Alija Delimustafić je u okviru predmeta "Pravda" označen kao vođa organizirane kriminalne grupe koja se bavila uknjižbom nekretnina davno umrlih osoba. Nakon prvog hapšenja u novembru proveo je mjesec u pritvoru zajedno sa poslovnim partnerom Jusom Škrijeljom, te Lejlom Cerić i Suadom Hadžić. Oni su u međuvremenu pušteni na slobodu bez mjera zabrane.



