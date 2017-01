Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog niske temperature zraka i jakih do olujnih udara vjetra za vremenski period od 6. do 8. januara.

Ilustracija / 24sata.info

Upozorenje zbog niske temperature zraka je za cijelu BiH, a zbog jakih do olujnih udara vjetra za Hercegovinu i zapad Bosne.



Minimalne temperature iznosit će od -19 do -11 °C, a na planinama i visoravnima mogu dostići i vrijednosti od -26 do -20 °C.



U naredna dva dana jaki do olujni udari vjetra, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, bit će u Hercegovini i na zapadu Bosne, dok će u ostalim područjima biti umjeren do pojačan vjetar, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)