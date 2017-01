Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, zbog najavljenih niskih temperatura zraka, preporučuju građanima posebno hroničnim bolesnicima da smanje boravak na otvorenom i da poduzmu mjere samozaštite.

- Preporuke se prije svega odnose na srčane i plućne bolesnike i one koji imaju povišen krvni pritisak. Naime, niske temperature dovode do suženja krvnih sudova, a sa suženjem krvnih sudova dolazi do skoka krvnog pritiska. Usljed porasta krvnog pritiska već kompromitirani krvni sudovi kod hroničnih bolesnika mogu dovesti do neželjenih posljedica, a to su moždani ili srčani udar - kazala je za Fenu direktorica JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS-a Sena Softić - Taljanović.



Dodala je da kod hroničnih plućnih bolesnika dolazi, usljed suženja krvnih sudova, do pogoršanja njihove osnovne bolesti, kao što su astma, hronična opstruktivna plućna bolest i hronični bronhitis.



- Građani se mogu zaštiti tako što će uzimati svoju redovnu terapiju, te da se čuvaju hladnoće, da izbjegavaju izlaske na ovako niskim temperaturama iz svojih domova. Bez prijeke potrebe ne trebaju izlaziti u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima. U slučaju da ipak moraju da izađu, zbog nekih potreba, da poduzmu mjere samozaštite a to znači adekvatna garderoba i obuća, odnosno trebaju se dobro utopliti, zaštiti disajni put (nos i usta), zaštiti se šalovima, kapama i rukavicama - navela je Softić-Taljanović i dodala da se to preporučuje i ostalim građanima.



Također jedna od preporuka je da se izbjegava konzumiranje alkohola iz razloga jer alkohol stvara lažni subjektivni osjećaj toplote.



- Naime, alkohol dovodi do toga da dolazi do širenja krvnih sudova a koža kao najveći ljudski organ, onda otpušta toplotu, i korištenjem alkohola dolazi do podhlađivanja i smrzavanja - objasnila je Softić – Taljanović dodavši kako "u nordijskim zemljama, u području Sibira, uglavnom ljudi umiru od hladnoće jer su taj lažni osjećaj toplote stvorili konzumiranjem alkohola i to je tzv. bijela smrt".



- Treba piti tople napitke, čajeve, ali alkohol - ne, i ljudi ne trebaju izlaziti pod dejstvom alkohola vani na niske temperature jer se osjećaj za hladnoću gubi - upozorila Softić-Taljanović.



Tokom produženog vikenda i za novogodišnje praznike Hitna pomoć je imala više od 2.500 pacijenata, te bez obzira na broj pacijenata i na poledice na ulicama, bilo je neuobičajeno mali broj prijeloma, uganuća i povreda usljed pada na ledu.



- Preporuke koje dajemo svakodnevno našim sugrađanima daju rezultate, pa i dalje preporučujemo da se građani kreću što manje po ulicama, što manje da borave vani, ako već borave da koriste adekvatnu obuću, i kad već moraju da izađu da hodaju što kraćim - sitnijim koracima jer na taj način održavaju stabilnost cijelog tijela i smanjuju mogućnost pada na ledu - kazala je Softić-Taljanović.



Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je upozorenje za niske temperature zraka od 6. do 10. januara. Prema modelima za numeričku prognozu vremena u navedenom periodu očekuju nas izrazito niske temperature zraka.



