Samo devet posto ispitanika iz Bosne i Hercegovine smatra da su ekonomske i političke prilike u našoj zemlji bolje nego prije četiri godine, rezultati su ankete Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) objavljene krajem 2016. godine, koja je provedena u državama u tranziciji. Ovakav postotak puno je niži od prosjeka za jugoistočnu Evropu te za 17 posto niži nego u ostalim državama koje se smatraju tranzitnim.

Ilustracija / 24sata.info

Anketa u našoj državi provedena je nad 1.500 građana iz različitih slojeva društva, a samo 150 od ukupnog broja ispitanika smatra da je nivo korupcije u BiH smanjen u posljednje četiri godine.



Pristaju na mrvice



- Takav rezultat je za 18 posto niži od prosjeka u jugoistočnoj Evropi te za 23 posto u odnosu na države u tranziciji. Jedna četvrtina ispitanika vjeruje da njihova kućanstva žive bolje nego prije četiri godine, ali je zato svaki treći ispitanik odgovorio da je zadovoljan svojom trenutnom finansijskom situacijom, što je znatno iznad prosjeka u regiji – navodi se u istraživanju.



Sociolog Srđan Vukadinović, komentirajući ovakve rezultate, kaže da to, zapravo, pokazuje da su ljudi zadovoljni svojim životom, ali se, s druge strane, postavlja pitanje šta je to, prema njihovim kriterijima, zadovoljavajući kvalitet života.



- Vjerovatno su naši sugrađani koji su ovako odgovorili ponukani turbulencijama koje se dešavaju u BiH i svijetu. Vide da mnogi ostaju bez posla, kompanije se gase, pa kažu: „Bolje bilo šta nego ništa“ i pristaju na mrvice koje im se nude – pojašnjava Vukadinović.



Prema njegovom mišljenju, ljudi u BiH su postali „žilavi“ i znaju se snaći pa je u većini slučajeva ono što je drugima malo njima dovoljno.



- Možemo vidjeti da su naši kafići uvijek puni, a takvo nešto nećemo vidjeti u Briselu. To ukazuje da mi na određeni način imamo dobar kvalitet života – mišljenja je Vukadinović.



Također, ovo ispitivanje javnog mišljenja pokazalo je da bh. građani nisu previše optimistični ni kada je riječ o budućnosti. Tek 36 posto od 1.500 anketiranih smatra da će njihova djeca imati bolji život nego sadašnje generacije. Dakle, prema rezultatima, nivo optimizma u našoj državi je niži za 39 posto u odnosu na države jugoistočne Evrope i 50 posto niži nego u tranzitnim državama.



Vukadinović ističe da bi država trebala raditi na tome da budućim generacijama bude bolje.



- Ovaj procenat zabrinjava zbog toga što ljudi ne vide da sistem radi u tom pravcu, izgubilo se povjerenje i u političke elite, da oni mogu doprinijeti poboljšanju života. S druge strane, oni koji vjeruju da će biti bolje to mišljenje zasnivaju na individualnom angažmanu, odnosno smatraju da će oni uraditi sve da osiguraju bolje uvjete života svojoj djeci – naglasio je Vukadinović.



Privredni duh



Čak 1.125 ispitanih smatra da se naša država ne može pohvaliti poštenim pravosudnim sistemom. Između ostalog, 46 posto ispitanika u BiH podržava demokratski sistem, a 36 posto tržišnu ekonomiju. Dalje, njih čak 27 posto smatra da bi, pod određenim okolnostima, u BiH bolje funkcionirao autoritativni sistem, a njih 30 posto smatra da bi planska ekonomija imala bolje učinke od slobodne.



Ekonomski analitičar Admir Čavalić, komentirajući rezultate istraživanje, ističe da je najveći problem bh. privrede nedostatak „privrednog duha“, što znači da naši sugrađani nisu dovoljno poduzetni i ne cijene dovoljno privrednike u svom okruženju.



- Nismo prihvatili modalitete funkcioniranja slobodnog tržišta i tržišne ekonomije. Ne razumijemo benefite koji dolaze s ovim sistemom, jer u okviru planske ekonomije dobro smo živjeli samo fiktivno – govori Čavalić.



Odnos među spolovima



Kada je riječ o stavovima prema ženama u našoj državi, 89 posto ispitanika smatra da su žene jednako sposobne kao i muškarci, a 76 posto anketiranih vjeruje da je važno da njihova kćerka završi fakultet. Također, 46 posto muškaraca i 31 posto žena misli da su muškarci bolji politički lideri od žena.



Izvori informiranja



59 posto - televizija i radio

51 posto – razgovor s porodicom, prijateljima ili kolegama

35 posto - internet i društvene mreže



Države u kojima je provedena anketa



Države u tranziciji, prema EBRD-u, su: Albanija, Ermenije, Azerbejdžan, Bjelorusija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Estonija, Makedonija, Gruzija, Mađarska, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Latvija, Litvanija, Moldavija, Mongolija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Tadžikistan, Turska, Ukrajina i Uzbekistan.



(Avaz)