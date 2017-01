Bosnu i Hercegovinu narednih dana zahvatit će hladni val. Do vikenda će dnevne temperature ići čak i ispod -20 stepeni, a jak vjetar znatno će pojačati osjećaj hladnoće i doprinijeti smrzavanju mokrih i vodenih površina.

Zbog dolaska hladne zračne mase polarnog porijekla u Bosni i Hercegovini idućih dana očekuje se razdoblje iznimne zimske hladnoće koja će biti praćena mjestimičnim snijegom.



Rekordno niske temperature očekuju se u petak i subotu, a postepeno ublažavanje zimskih uvjeta najavljeno je tek u prvoj polovini iduće sedmice.



Temperature od 6. do 10. januara



Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je upozorenje za niske temperature zraka od 6. do 10. januara.



U petak 6. januara jutarnje temperature od -14 do -7, na jugu od -4 do 1, na planinama do -18, a dnevne od -11 do -5, na jugu od -2 do 4 stepena.



U subotu 7. januara jutarnje od -17 do -10, na jugu od -5 do -1, na planinama i visoravnima do -24, a dnevne od -12 do -6, na jugu od -3 do 1 stepen.



U nedjelju 8. januara jutarnje od -18 do -10, na jugu od -5 do -1, na planinama i visoravnima do -22, a dnevne od -10 do -4, na jugu od -3 do 2 stepena.



U ponedjeljak 9. januara jutarnje od -14 do -6, na jugu od -2 do -2, na planinama i visoravnima do -18, a dnevne od -6 do 0, na jugu od -1 do 4 stepena.



U utorak 10. januara jutarnje od -18 do -8, na jugu od -5 do -1, na planinama i visoravnima do -24, a dnevne od -6 do 0, na jugu od 1 do 5.



U ostatku sedmice jutra će i dalje biti sa niskim temperaturama zraka, a dnevne u blagom porastu, oko i iznad 0 stepeni.



Savjeti doktora



Građanima se savjetuje da narednih dana, kada se očekuju veoma niske temperature, pažljivo planiraju boravak na otvorenom, te da se ne izlažu, više nego što je neophodno, vanjskoj temperaturi, rekla je za Avaz.ba prim.dr. Đana Firdus-Tirić, direktor Doma zdravlja Centar.



- U periodu kada dominiraju niske temperature povećava se i opasnost od epidemije gripe. Već smo primijetili pojavu viroza koje ne liče na gripu. Ipak, mi u konačnici nemamo dovoljno elemenata da proglasimo epidemiju. To je u nadležnosti Zavoda za javno zdravstvo, koje prikuplja relevantne informacije i donosi sud - istakla je dr. Firdus-Tirić.



- Oni koji borave napolju treba da se obuku slojevito i toplo, ali ne previše. Lice i šake je neophodno zaštititi šalom i rukavicama. Bukvalno sve "prema bukvaru". Potrebno je tokom predstojećih dana pojačati konzumaciju C vitamina, kiselog kupusa, narandži, limuna... - rekla je dr. Firdus-Tirić.



FUCZ spreman za vanredne situacije



Posebno se savjetuje i pješacima i vozačima da, zbog poledice, obrate pažnju na kretanje po trotoarima i ulicama. Za predstojeći period spremna je Federalna uprava civilne zaštite.



- U skladu sa Zakonom pripremamo se za sve problematične situacije. Imamo uvježbane ljude, spremni smo djelovati pravovremeno. Imamo i mašine koje su spremne očistiti snijeg u slučaju intervencije. Možemo reći da smo spremni za vanredne situacije - rekli su za Avaz.ba iz FUCZ.



Upozorenja u slučaju snijega i poledice



Vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog prostora dužni su u slučaju snijega i poledice redovno i na vrijeme održavati ulaze i i pristupne puteve do svog objekta, a ako se led ne može očistiti, trebaju posuti sol.



Građani bi trebali izbjegavati zaleđene vodene površine zbog opasnosti od pucanja leda, propadanja u ledenu vodu i utapanja. Savjetuje se također da se u prostorijama koje nisu grijane ispusti voda iz vodovodnih cijevi, rezervoara ili grijača vode, te sistema centralnog grijanja koji nije u funkciji. U wc školjku i podne sifone preporučljivo je uliti tekućinu koja sprječava smrzavanje.



Treba koristiti obuću s gumenim hrapavim đonom da bi se smanjila opasnost od klizanja i pada na poledici ili snijegu, a potrebno je obratiti pažnju na opasnost od pada snijega i leda s krovova i drveća, zbog čega treba izbjegavati prolaženje i parkiranje vozila.



Vozačima se savjetuje da temeljito očistite snijeg i led s vozila prije uključivanja u saobraćaj, uz obavezno korištenje zimske opreme. Dobro bi bilo, navode stručnjaci, istresti snijeg s voćki, ukrasnog drveća i grmlja, TV antena, izoliranih telefonskih ili električnih kablova, kako bi spriječili njihovo oštećivanje i lom.



Također, građani se upozoravaju da ne čiste neizolirane električne vodiče zbog smrtne opasnosti, te da je za čišćenje snijega s krova, ako ocijene da prijeti njegovo urušavanje, najbolje angažirati službe, koje se time bave jer je čišćenje krova u takvim uvjetima opasan posao.



