Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je da Treći pješadijski puk Oružanih snaga BiH i njegovi pripadnici učestvuju u aktivnostima predviđenim programom obilježavanja Dana RS i poručio da će se, u suprotnom, smatrati da su Oružane snage BiH neprijateljski nastrojene prema RS-u.

Milorad Dodik / 24sata.info

Reagujući na odluku Ministarstva odbrane BiH da na obilježavanju Dana RS-a odobri učešće Vojnog orkestra Oružanih snaga BiH, Dodik je poručio da "RS odbacuje djelimično odobravanje učešća i da joj ne treba njihov vojni orkestar".



"Ministarstvo odbrane BiH nedvosmisleno krši dogovor o formiranju Oružanih snaga BiH, onemogućava da pripadnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka učestvuju u programu obilježavanja kako je to predviđeno ranijim programom i onemogućava se da pripadnici tog puka iskažu svoju osnovnu ulogu i namjenu, a to je njegovanje tradicije RS i Vojske RS", rekao je Dodik Srni.



On je naglasio da RS obilježava svoj dan 9. januara, da sve institucije RS - predsjednik, Narodna skupština, Vlada stoje iza ovog datuma, kao i sve političke partije koje su se dogovorile da se ovaj datum obilježava.



"Za nas je neprihvatljivo da ministar odbrane BiH na ovaj način krši dogovor o formiranju Oružanih snaga BiH, bez obzira što sebi pokušava da pribavi snagu, i mi odbacujemo bilo kakvo selektivno dozvoljavanje učešća pripadnika Trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH", istakao je.



Dodik očekuje da svi iz RS-a odgovorni za formiranje vojske i upravljanje vojskom jasno iskažu svoj stav, a od člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da izda nedvosmislen nalog za učešće Trećeg pješadijskog puka i njegovih pripadnika u obilježavanju Dana RS.



On je zahvalio na aktivnostima pomoćnika ministra odbrane BiH Borisa Jerinića i očekuje da će pozvati puk i pripadnike puka da učestvuju u organizaciji i programu obilježavanja. Ponovio je poziv pripadnicima Trećeg pješadijskog puka da učestvuju u obilježavanju Dana RS-a.



(SRNA)