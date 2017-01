U BiH se u narednih petnaestak dana očekuju nestabilne vremenske prilike, a januar bi trebao biti topliji od prosječnih vrijednosti 1961-1990 - rekao je Feni stručni saradnik u Sektoru primijenjene meteorologije Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH Bakir Krajinović.

Arhiv / 24sata.info

Očekivane vrijednosti srednjih temperatura, kako je naveo, prognoziraju se od 1 do 3 stepena iznad prosjeka, a u pogledu padavina očekuju se nešto manje količine do 75 posto niže u odnosu na prosjek 1961-1990.



Krajinović naglašava da zimska srednja temperatura zraka na prostoru centralne i sjeverne Bosne, prema prognostičkim materijalima, vjerovatno neće mnogo odstupati u odnosu na srednju višegodišnju zimsku temperaturu.



U većem dijelu južne Hercegovine očekivana srednja temperatura trebala bi biti nešto veća od prosječnih vrijednosti.



- U navedenom periodu ipak su mogući izrazito hladni vremenski periodi, kada će temperature zraka biti znatno ispod srednjih temperaturnih vrijednosti te izrazito topla vremenska razdoblja, kada će temperature zraka biti znatno iznad srednjih temperaturnih vrijednosti - kazao je Krajinović.



Dodaje da su sume padavine za duža vremenska razdoblja nepouzdanija u odnosu na prognoze koje se odnose na temperature zraka. Prema sezonskoj prognozi, očekivane sume padavina kretat će se u granicama prosječnih suma u Bosni a u odnosu na tridesetogodišnji niz u periodu 1981.-2010. godine. Na području Hercegovine moguće je da padne nešto veća količina padavina u odnosu na prosječne sume u navedenom periodu.



Međutim, ističe Krajinović, ovo ne znači da u ovom periodu nisu mogući duži sušni periodi, kao i da u kraćem vremenskom razdoblju nisu moguće veće količine padavina.



Od danas do 20. januara na prostoru cijele BiH očekuju se padavine, snijeg u Bosni, a u Hercegovini kiša. Odlika vremenskih prilika u narednom periodu su dosta niske temperauture kako jutarnje tako i maksimalne dnevne, na što treba obratiti posebnu pažnju. Veće količine padavina očekuju se u periodu od 14. do 19. januara širom BiH.



Jutarnje temperature od 4. do 11. januara u Bosni se očekuju od -15 do -10, a u Hercegovini od -5 do -1 stepen, dok će dnevne u Bosni biti od -10 do -5, a u Hercegovini od -1 do 4 stepena Celzijusa.



Nešto topliji period, ali i dalje s temperaturama prikladnim godišnjem dobu, prognozira se od 12. do 20. januara. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se od -6 do -2, a u Hercegovini od -1 do 4 °C. Maksimalne dnevne u Bosni dostizat će vrijednosti do 4, a u Hercegovini do 7 °C.

(FENA)