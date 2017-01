U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana i u večernjim satima doći će do naoblačenja sa sjevera praćenog padavinama. Uglavnom će padati snijeg, a ponegdje u Posavini kiša. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Dnevne temperature iznosit će od -1 do 5, na jugu od 5 do 9 stepeni.

Ilustracija / 24sata.info

U četvrtak će u Bosni biti pretežno oblačno sa snijegom u većini područja. U Posavini, uglavnom, bez padavina. U Hercegovini jutro i prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa kišom i snijegom nošenim burom, a poslijepodne razvedravanje. Očekivana visina novog snijega od 3 do 10, na planinama do 20 cm. Vjetar u Bosni slab do umjeren, poslijepodne pojačan sjeverni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnje temperature kretat će se od -6 do 0, na jugu od 0 do 4, a dnevne od -3 do 2, na jugu od 3 do 8 stepeni.



U BiH će i u petak biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne povremeno sa slabim snijegom. Jutarnje temperature od -14 do -7, na jugu od -4 do 2, a dnevne od -10 do -5, na jugu od -1 do 4 stepena.



U subotu će u Bosni biti pretežno oblačno, a u Hercegovni vedro. U centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne povremeno je moguć slab snijeg. Jutarnje temperature od -17 do -10, na jugu od -5 do 1, na planinama do -23, a dnevne od -12 do -6, na jugu od -3 do 1 stepen.



Slično vrijeme očekuje se i u nedjelju. Jutarnje temperature od -18 do -10, na jugu od -5 do -1, a dnevne od -10 do -4, na jugu od -3 do 2 stpena, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)