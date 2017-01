Na bosanskohercegovačkim olimpijskim planinama Bjelašnici, Igmanu i Jahorini trenutno pada snijeg koji će, kako je najavljeno, padati i narednih dana tako da će posjetioci moći uživati u skijanju.

Foto: 24sata.info

- Na Ski centru Bjelašnica-Igmanu u posljednjih 18 sati konstatno pada snijeg tako da visina snijega u Babinom dolu na Bjelašnici trenutno iznosi 25 cm, a u višim regijama za par centimetar više - kazao je Feni koordinator marketing službe ZOI 84 Suad Jusić.



Dodao je kako je "na Bjelašnici trenutno u funkciji liftovi BX i K1 kako za dnevno skijanje, tako i noćno koje je organizirano srijedom, četvrtkom, petkom i subotom".



Jusić je kazao kako se nada "da će uposlenici ski-centra uspjeti uraditi preostale kapacitete ski staza i tako pustiti u rad i ostale kapacitete transporta već od sutra, ukoliko to bude bilo moguće zbog najavljenih novih snježnih padavina".



- S obzirom na to da su najavljene još dodatne padavine, nadamo se da će do subote svi kapaciteti, kako na Bjelašnici, tako i na Velikom i Malom polju na Igmanu, biti u potpunosti pušteni u rad - kazao je Jusić.



Dodao je kako trenutno na Bjelašnici ima i nekoliko stotina polaznika škole skijanja, koji uče svoje prve skijaške korake.



Govoreći o novodišnjoj noći, Jusić je kazao kako su na Bjelašnici svi kapaciteti bili u potpunosti popunjeni.



Najveći broj gostiju je bio iz BiH, veliki broj turista je bilo i iz zemalja regiona - Srbije, Hrvatske, Slovenije, a bilo je gostiju i iz Austrije i Njemačke, kazao je Jusić.



Naglasio je kako je na Bjelašnici jučer uživalo nekoliko hiljada skijaša i ljubitelja planina.



Na Jahorini od jutros također pada snijeg i iz Olimpijskog centra Jahorina očekuju da će i u narednim danima biti veća količina padavina što će sigurno stvoriti bolje uvjete za skijanje na svim stazama.



- U ovom trenutku najbolji uslovi za skijanje su na stazi Olimpijski veleslalom ili poznatija kao Skočine ili Prača. Na toj stazi imamo između 30 i 40 cm snijega, i zaista možemo reći da su svi skijaši izuzetno zadovoljni skijanjem na stazi Skočine. Pored šestosjeda Skočine i ski lift i baby lift Poljice su također u funkciji - kazala je Feni stručna saradnica za odnose s javnošću Olimpijskog centra Jahorina Ivana Lizdek.



Dnevna karta za šestosjed Skočine je 25 KM za odrasle i 20 KM za djecu, dok je dnevna karta za ski lift Poljice 20 KM za odrasle i 15 KM za djecu.



Lizdek je kazala kako je još uvijek dobra posjećenost, ali za sada ima već više raspoloživih kapaciteta kao u hotelima tako i vikend kućama i apartmanima.



- Očekujemo da će nove snježne padavine donijeti veći broj rezervacija - kazala je Lizdek.



Naglasila je kako je "u novogodišnjoj noći na Jahorini sve proteklo u znaku dobre zabave i raspoloženja gostiju".



- Kao i svake godine hotelijeri tradicionalno spremaju odličan doček i ponudu, a tu je bio i vatromet koji je novogodišnju noć učinio potpunom - kazala je Lizdek.



Za vrijeme novogodišnjih praznika, najveći broj gostiju na Jahorini je bilo iz BiH, zatim iz zemalja u regionu - Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije. Od ove godine je povećan broj gostiju iz Poljske, Češke, Mađarske, Turske, a bh. dijaspora je također svake godine prisutna tokom novogodišnjih praznika, naglasila je Lizdek.



Do 15. januara cijena smještaja u hotelu Bistrica iznosi 69 KM za uslugu noćenje sa doručkom po osobi u dvokretnoj sobi, ili 79 KM za uslugu polupansion u dvokretnoj sobi. U nastavku sezone, od 15. januara cijene će se kretati u rasponu od 56 KM do 69 KM, kada će svi posjetioci moći da borave po izuzetno povoljnim cijenama u hotelu Bistrica.



- Proslava Božića svake godine na Jahorini je izuzetno insteresantna za posjetioce, jer jahorinski hoteli organiziraju dobar provod i zabavu za goste - kazala je Lizdek.





(FENA)