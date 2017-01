Derviš-hanumina medresa čija je obnova gotovo završena u Gradišci, mogla bi biti otvorena u aprilu, u okviru manifestacije "Dani vakufa", javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

"Radovi su 99 posto završeni, pripremamo dokumentaciju u vezi tehničkog prijema medrese i poslali smo dokumentciju Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarsvo i ekologiju RS", izjavio je Senad Rekić, sekretar Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Gradiška.



Prema njegovim riječima nakon saglasnosti ministarstva biće moguć tehnički prijem objekta.



"Svečano otvorenje ako Bog da planiramo ove godine u aprilu kada budu 'Dani vakufa' manifestacija koja se obilježava na nivou Rijaseta Islamske zajednice", rekao je za AA Rekić.



Istakao je da su radovi, koji su počeli u maju 2016. godine tekli predviđenom dinamikom, a samo su vremenski uslovi, odnosno velike vrućine, i ramazan odgodili završetak obnove za mjesec dana.



"Ovo je jedan značajan projekat. Stariji stanovnici Gradiške pamte kako je izgledao, mnogi su od njih išli u školu ovdje, učili vjeronauku i njima je posebno drago što je ovaj objekat obnovljen i što će opet služiti svojoj svrsi", rekao je Rekić.



Naglasio je da je svim stanovnicima Gradiške, bez obzira na vjeru, drago što je ovaj objekt obnovljen.



"Tokom radova mnogi su i pravoslavci i katolici dolazili da vide objekat, kako je unutra, svi su se interesovali i svima je drago što se ovaj objekat obnovio, jer on je zaista ukras Gradiške", rekao je Senad Rekić.



Rekonstrukciju Derviš-hanumine medrese finansira Generalna direkcija vakufa Republike Turske sa oko 600.000 KM. Medresa će služiti kao administrativni centar Medžlisa Islamske zajednice Bosanska Gradiška, ali i kulturno-edukativni centar gdje će Islamska zajednica organizovati seminare, predavanja, stručna usavršavanja.



Do nedavno se vjerovalo da je Derviš-hanuminu medresu, izgradila Derviš-hanuma Smailagić. Nakon što su pronađene fotografije jednog od dva tariha (natpisa) koji su ranije postojali na medresi, njegov prevod potpuno je promijenio raniju sliku objekta koji je 2003. godine proglašen nacionalnim spomenikom BiH. Naime, 1748. godine medresu u Bosanskoj Gradišci podigla je Aiša-hanuma Džinić koja je ostavila iza sebe tarih na toj medresi, drugi koji je bio na medresi bio je tarih koji je govorio o tome da je Derviš-hanuma Smailagić obnovila medresu u 19 vijeku. Medresa je nakon obnove zadržala stari izgled, odnosno ima dvije prostorije koje su bile dershane, te šest prostorija koje su ranije korištene za spavanje učenika, a sada će biti kancelarije.



Medresa je bila u vlasništvu Islamske zajednice do oko 1973. godine, kada je oduzeta i od 1974. godine se koristila kao mjesni ured, za potrebe mjesne zajednice, nakon toga pripala je Domu zdravlja, apotekama i bolnici. Poslije je služila i kao stambeni prostor i u njoj su bile četiri stambene jedinice. Na inicijativu Medžlisa Islamske zajednice u Bosanskoj Gradišci, medresa je 2008. godine vraćena u vlasništvo i posjed Islamske zajednice.



(AA)