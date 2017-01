Snijeg koji od jutros pada u većem dijelu Bosne i Hercegovine stvara probleme vozačima i pješacima. Većina gradskih saobraćajnica je neprohodna, a javni gradski prijevoz u Sarajevu odvija se otežano.

Ilustracija / 24sata.info

Iz Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća (KJKP) Rad za Klix.ba su kazali da je jutros u Sarajevu na terenu 20 vozila koja čiste cestu, što je nedovoljno s obzirom na slabu prohodnost čak i glavne gradske saobraćajnice.



Zbog snijega na cesti usporeno i otežano saobraća se najviše u centralnim, sjevernim i sjeverozapadnim krajevima naše zemlje. Snijeg je onemogućio normalno funkcioniranje saobraćaja.



Protekle noći je u Bosanskoj krajini palo blizu 20 centimetara snijega, a ponegdje i nešto više. Zbog velike hladnoće, snijeg se zadržava na cesti, zbog čega se saobraćaj odvija otežano i usporeno.



Zabilježeni su zastoji ili potpuni prekidi saobraćaja na brojnim magistralnim, regionalnim i lokalnim putevima. Na magistralnom putu M-4.2 Bihać - Cazin, u mjestu Ostrožac, zabilježeni su zastoji zbog zaustavljenih teretnih vozila.



Snijeg koji je pao u toku noći u Zenici nije izazvao veće probleme u odvijanju saobraćaja u gradu, a zimske službe koje rade na prohodnosti saobraćaja od jutros su na terenu.



Dežurni operativni Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za Klix.ba je izjavio da na području kantona nisu zabilježene saobraćajne nesreće te da se ceste za prohodnost saobraćaja čiste prema prioritetima.



Iz BIHAMK-a ističu da su ovoga jutra svi putni pravci za sada prohodni.



Posebno otežano se saobraća na putnim pravcima: Ključ-Bosanski Petrovac-Bihać, Cazin-Velika Kladuša, Bihać-Bosanska Krupa, Drvar-Bosansko Grahovo-Livno, Kupres-Šuica, Glamoč-Mrkonjić Grad,Donji Vakuf-Travnik, Olovo-Kladanj i Tuzla-Orašje.



Poseban oprez zbog sniježnih padavina savjetuju i na dionici autoputa A-1 Kakanj-Zenica jug. Na dionicama Konjic-Mostar, Prozor-Jablanica i Tomislavgrad-Šuica cesta je klizava zbog ledene kiše. Učestali su odroni zemlje ili kamenja, a posebna pažnja se skreće vozačima na dionicama koje prolaze kroz usjeke.



Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu M-16.1 Prnjavor-Banja Luka u mjestu Lišnja, na snazi je potpuna obustava saobraćaja.



Apelira se na vozače da voze maksimalno oprezno, kao i da na put ne kreću bez zimske opreme, čije je posjedovanje zakonski obavezno za sve kategorije vozila.



Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) navode da će tokom dana, padavine oslabiti i do kraja dana postupno prestati. Visina novog snijega u toku 24 sata bit će blizu 10 cm, na planinama i do 20 cm. Najviša dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu od 5 do 10 stepeni. Poslije podne i u večernjim satima očekuje se pad temperatura zraka.





(Klix.ba)