Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ocijenio je u razgovoru za Fenu da je 2016. godina u sigurnosnom pogledu bila veoma dinamična i izazovna.

Dragan Mektić / 24sata.info

- Kada se osvrnemo na 2016. godinu, možemo reći da je sa sigurnosnog aspekta bila veoma dinamična i izazovna, ne samo za Ministarstvo sigurnosti nego i sve sigurnosne agencije. Zbog sigurnosnih prijetnji, pa i napada koji su se desili u BiH i Evropi, mi smo u 2016.godinu ušli suočeni sa ozbiljnim terorističkim prijetnjama što je iziskivalo ozbiljan rad i angažman svih institucija kako bi se spriječilo ponavljanje tih akata - kazao je Mektić, sumirajući aktivnosti koje su obilježile angažman resornog ministarstva u 2016. godini.



Ističe da rezultati i statistike, govore da se u tome u značajnoj mjeri uspjelo, „jer je zaustavljen odlazak bh. državljana na strana ratišta, a oni koji su se vraćali su optuženi ili procesuirani, dok su neki kao što je to 'neformalni vođa vehabijske zajednice Bilal Bosnić' i pravomoćno osuđeni“.



- Također, posvetili smo se i preventivnom djelovanju koji je dosta složeniji i teži posao, ali i, po nama, mnogo efikasniji, jer uklanja uzroke problema. Tu smo napravili prve iskorake i u narednom periodu predstoji nam ozbiljan posao na deradikalizaciji i odvraćanju, posebno mladih ljudi od radikalizma i ekstremizma - navodi Mektić.



Ministarstvo sigurnosti BiH je, kako dalje navodi, stvorilo ambijent i zajedno sa agencijama koje djeluju u okviru Ministarstva, pokazalo punu spremnost za beskompromisnu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.



- Nažalost, zbog opstrukcija, prvenstveno od pojedinaca iz pravosuđa, nema velikih rezultata u smislu optužnica, presuda ili oduzete i vraćene imovine koja je stečena kriminalom - upozorava ministar sigurnosti BiH.



Istovremeno, Mektić se nada „da će u godini koja je pred nama, uz promjene koje su se desile na čelu Tužilaštva BiH, ovo biti prioritet, jer bez ozbiljnog prihvatanja ovog posla, sve ćemo biti dalje od Evropske unije, a sve bliže ekonomskom dnu“.



- Bitan iskorak koji će nam pomoći da nastavimo uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala, posebno onog koji ima međunarodni karakter, napravili smo potpisivanjem operativnog sporazuma sa EUROPOL-om. To nam omogućuje razmjenu svih operativnih informacija i podataka, ali i čini dijelom evropskog sigurnosnog sistema - pojašnjava ministar sigurnosti BiH u osvrtu na prioritete na planu jačanja kapaciteta institucija i agencija za provedbu zakona u BiH.



Nadalje, navodi da Ministarstvo sigurnosti BiH nastoji doprinijeti jačanju regionalne saradnje, te u tom kontekstu ističe važan projekat integrisanog upravljanja sistemom unutrašnjih poslova u regionu, koji se temelji na tri stuba, a to su - sigurnost granica, organizovani kriminal koji uključuje i borbu protiv nelegalne trgovine oružjem, te borbu protiv terorizma.



- Nosioci prva dva projekta će biti međunarodne organizacije, a za posljednji - borba protiv terorizma, postoje šanse da to bude Ministarstvo sigurnosti BiH - precizirao je Mektić.



Kada se radi o planovima za narednu, 2017. godinu, dodao je da će Ministarstvo sigurnosti BiH i nadalje ostati posvećeno spomenutim sigurnosnim izazovima, uključujući borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije.



Mišljenja je da je djelovanje Ministarstva sigurnosti BiH u ovoj oblasti tokom 2016. godine, a u nekim slučajevima opravdane kritike zbog zastoja i nerada, imalo pozitivan efekat.



- Potezi koje su imala neka lokalna tužilaštva i izuzetno pozitivne reakcije javnosti, vjerujem da će ohrabriti ali i podstaći i druge pravosudne institucije da krenu u rješavanje slučajeva velikih korupcionih i kriminalnih afera. U tom segmentu imat će punu podršku Ministarstva sigurnosti, ali i naših policijskih agencija koje su opredijeljene da u punom kapacitetu budu servis pravosudnim institucijama - poručio je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić u razgovoru za Fenu.



(FENA)