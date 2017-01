Sreća i nevjerojatna slučajnost zbog koje je ostao živ, te sati panike i još nedoživljenog straha ono su po čemu će bivši košarkaški reprezentativac Švedske i Hrvatske, 31-godišnji Damir Markota pamtiti doček nove 2017. godine u Istanbulu u kojem već drugu sezonu igra za prvoligaša Istanbul BB.

Foto: Agencije

- Zaputili smo se prema Reini, ali prijatelj koji tamo radi nije mi se javljao na telefon pa nismo ulazili. Kiša je padala, žena i ja smo se sakrili pod nadstrešnicu autobusne stranice i još neko vrijeme čekali. S obzirom da se nije javljao otišli smo u taj Anjelique. Možda smo unutra bili desetak minuta, teško mi je odrediti vrijeme, kad je DJ prekinuo program, ugasio glazbu i počeo pričati na turskom.



Ništa nismo razumjeli, ali čim smo vidjeli kako ljudi plaču, trče na sve strane, da se nešto strašno dogodilo. Ubrzo smo čuli da se radi o bombi i pucnjavi u Reini i tad su nas uhvatili strah i panika, tada smo se sledili. Zapravo, niti ne znam najbolje opisati taj osjećaj. Malo straha, malo sreće jer smo živi, ali zapravo se osjećaš glupo i prazno.



- Ranije sam bio čuo da isti gazda drži oba kluba pa nisam znao hoće li se napad nastaviti. Radi se o ulici i dijelu Istanbula poput našeg Jaruna. U blizini je more, “muving” je uvijek najveći u gradu, a Reina je najpopularniji turski klub u kojem ako nema političara, bogataša i utjecajnih ljudi, onda sigurno ima njihove djece.



- Tek oko pet, šest ujutro smo napustili hotel u koji smo se sakrili. I tamo je bilo strašno. Ljudi padaju na koljena od muke, plača… Neki su i ranjeni dolazili. Osjećaj je bio odvratan.



- Ovo je već treći put. Prvo Taksim, zatim stadion Besiktasa pored kojeg svakodnevno prolazim, a sada smo još i mi skoro nastradali. Ako i ostanem do kraja sezone, sigurno me žena i sin neće posjećivati ovdje, izjavio je Damir, inače rođeni Sarajlija, za Jutarnji list.



(SB)