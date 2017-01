U BiH danas hladno ujutro, tokom dana uz sunčano vrijeme i malu dnevnu oblačnost, te dalji blagi porast dnevne temperature.

Ilustracija / 24sata.info

Prema večeri naoblačenje, a u prvom dijelu noći na ponedjeljak kiša a do jutra snijeg. Ujutro hladno uz umjeren do jak mraz u većini krajeva. Biće pretežno vedro, mjestimično ponegdje umjereno oblačno, a u kotlinskim predjelima lokalno s maglom. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Biće manje hladno vrijeme, s daljim porastom dnevne temperature.



Poslijepodne postepeno naoblačenje na jugozapadu i zapadu, gdje će ponegdje biti s prvim kapima kiše, da bi uveče i prema noći bila slaba i mjestimična.



Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a u planinama na zapadu i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 5°C do 10°C, na istoku i od 3°C, u višim predjelima od 0°C.



U noći na utorak na zapadu, sjeveru i jugu kiša, a na planinama na jugozapadu i istoku sa slabim, mjestimičnim snijegom. U drugom dijelu noći na zapadu i sjeveru kiša prelazi u snijeg, koji će se intenzivirati prema jutru, uz formiranje sniježog pokrivača, u nižim predjelima od 5 cm a prema višim predjelima i 10cm, tokom prijepodneva u brdovitim predjelima i na planinama oko 20cm ponegdje i više. U Banjaluci ujutro hladno sa slabim mrazem i malu oblačnost.



Tokom dana pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslepodne postepeno naoblačenje. . Vjetar slab južni, prema večeri u pojačanju. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 10°C.



U noći na utorak oblačno uz slabu kišu, koja će pred jutro preći u snijeg. U utorak ujutro postoje uslovi za formiranje sniježnog pokrivača oko 5cm.



U Federaciji nas očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjiim satima sa mrazom, a ponegdje i maglom po kotlinama i uz riječne tokve. Tokom dana, umjeren porast oblačnosti u Hercegovini i na zapadu Bosne.



U večernjim satima i tokom noći, porast oblačnosti u cijeloj zemlji i padavine. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu od 7 do 11 stepeni U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti.



Tokom noći, sa ponedjeljka na utorak, očekuju se i padavine. Najviša dnevna temeratura oko 4 stupnja.



(NN)