Od početka 2017. godine na snazi su nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini.

Proizvođači i distributeri cigareta bili su dužni da do 30.11.2016. godine u UIO dostave nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od početka 2017. godine, a koje su utvrđene u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu, koju je nedavno usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, navodi se u saopćenju UIO.



Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2016. godinu je definisano da će se od 01. 01. 2017. godine, na cigarete plaćati sljedeća akciza: proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta specifična akciza u iznosu od 67,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,35 KM za pakiranje od 20 komada.



Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,42 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada. Akciza na duhan za pušenje u 2017. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 % minimalne akcize na cigarete u 2016. godini i iznosi 96,80 KM po kilogramu.



Odluka predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji. Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duvana, dužni su popisati zalihe istih na dan 01.01.2017. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 07.01.2017. godine.



U obavezi je popisivanje i dostavljanje UIO popisnih listi i za zalihe starih akciznih markica koje još nisu iskorištene. Na zatečene zalihe mora se obračunati razlika akcize u skladu sa



Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu, koja se mora na Jedinstveni račun UIO uplatiti do 17.01.2017. godine.



CJENOVNIK DUHANSKIH PROIZVODA (važi od 01.01.2017. godine)



Eva Secrets Hi Beautiful 4,50 KM



Eva Secrets Salut Cherie 4,50 KM



Eva Slims Blue 4,50 KM



Eva Slims Yellow 4,50 KM



Eva Slims One 4,50 KM



Exclusive White 4,40 KM



Exclusive Black 4,40 KM Global Red 3,70 KM



Global Blue 3,70 KM



Femina Slims Pink 4,00 KM



Femina Slims Silver 4,00 KM



LONG Red RCB 3,80 KM



LONG Blue RCB 3,80 KM



MORAVA RCB 3,90 KM



HERCEGOVINA RCB 3,90 KM



MORAVA Soft 3,80 KM



HERCEGOVINA Soft 3,80 KM



LONG Slims 3,90 KM



Davidoff Classic 5,20 KM



Davidoff Gold 5,20 KM



Davidoff Blue 5,20 KM



Davidoff Gold Slims 5,20 KM



Davidoff Shape Black 4,80 KM



Davidoff Shape White 4,80 KM



West Red 4,30 KM



West Silver 4,30 KM



Boss Classic 4,30 KM



Boss Gold 4,30 KM



Boss Blue 4,30 KM



Boss Blue Slim Style 4,30 KM



Golden Virginia 25g 7,00 KM



Paramount MYO Red 110g 19,00 KM



Paramount MYO Gold 110g 19,00 KM



Camel Filters 4,90 KM



Camel Blue 4,90 KM



Winston Classic 4,60 KM



Winston Blue 4,60 KM



Winston Silver 4,60 KM



Winston 100 FF 4,60 KM



Winston 100 Blue 4,60 KM



Winston SS Blue 4,60 KM



Winston SS Silver 4,60 KM



LD Red 4,00 KM



LD Blue 4,00 KM



LD Silver 4,00 KM



LD Red 100s 4,10 KM



LD Blue 100s 4,10 KM



LD SS Violet 4,20 KM



LD SS Pink 4,20 KM



Memphis Classic 4,90 KM



Memphis Blue 4,90 KM



Memphis Air Blue 4,90 KM



MARLBORO (RED PWD) KS BOX 20 5,00 KM



MARLBORO (RED FWD) 100 BOX 20 5,00 KM



MARLBORO GOLD KS RCB 20 5,00 KM



MARLBORO GOLD 100 RCB 20 5,00 KM



MARLBORO RED CORE KS DSP 20 SLI 4,70 KM



MARLBORO TOUCH 4 mg 4,70 KM



MARLBORO TOUCH 6 mg 4,70 KM



MARLBORO BLUE BEYOND 5,50 KM



MARLBORO FLAVOR PLUS 5,50 KM



EVE DIVINE SLIMS 4,50 KM



EVE MISTIQUE SLIMS 4,50 KM



CHESTERFIELD BLUE 4,00 KM



CHESTERFIELD RED 4,00 KM



CHESTERFIELD CROWN BLUE 3,80 KM



CHESTERFIELD CROWN AQUA 3,80 KM



BOND STREET BLUE SELECTION 100 4,00 KM



BOND STREET BLUE SELECTION KS 4,00 KM



BOND STREET RED SELECTION 100 4,00 KM



BOND STREET RED SELECTION KS 4,00 KM



REZANI DUHAN - BOND STREET RED 120 gr 18,00 KM



REZANI DUHAN - BOND STREET BLUE 120 gr 18,00 KM



REZANI DUHAN - BOND STREET BLUE 40 gr 6,00 KM



REZANI DUHAN - BOND STREET RED 40 gr 6,00 KM



REZANI DUHAN - CHESTERFIELD RED 25 gr 4,80 KM



REZANI DUHAN - CHESTERFIELD BLUE 25 gr 4,80 KM



MAC BAREN Original Choice 25 gr 5,95 KM



MAC BAREN Cherry Choice 25 gr 5,95 KM



MAC BAREN For People American Blend 25 gr 5,95 KM



MAC BAREN For People Vtrglnla Blend 25 gr 5,95 KM



MAC BAREN Vanilla loose cut 50 gr 14,00 KM



DUHAN ZLATNI DUKAT 40GR 6,50 KM



DUHAN ZLATNI DUKAT 100GR 16,50 KM



DUHAN ZLATNI DUKAT 200GR 33,00 KM



DUHAN ZLATNI DUKAT 500GR 50,00 KM



DUHAN ZLATNI DUKAT A.B. 25GR 4,50 KM



DUHAN ZLATNI DUKAT V.B. 25 GR 4,50 KM



DUHAN ZLATNI DUKAT GOLD PREMIUM 30GR 6,50 KM



CLUBMASTER Superior Vanilla 10,50 KM



HANDELSGOLD Vanlla Cigarillos 5,95 KM



HANDELSGOLD Coffe Cigarillos 5,95 KM



HANDELSGOLD Classic Cigarillos 5,95 KM



HANDELSGOLD Cherry Cigarillos 5,95 KM



HANDELSGOLD Vanilla tip - Cigarillos 7,50 KM



HANDELSGOLD Cherry Tip - Cigarillos 7,50 KM



VASCO DA GAMA Coronas No.2 Claro 19,95 KM



Dunhill Fine Cut Blue 5,30 KM



Dunhill Fine Cut Blonde 5,30 KM



Dunhill Blonde Blend 4,70 KM



Dunhill Master Blend 4,70 KM



Dunhill Distinct Blend 4,70 KM



Dunhill Slims Gold 4,70 KM



Dunhill Slims Silver 4,70 KM



Lucky Strike Double Capsule Cold 4,70 KM



Lucky Strike Double Capsule Wild 4,70 KM



Lord 4,90 KM



Lucky Strike Red 4,50 KM



Lucky Strike Blue 4,50 KM



Pall Mall Red KS 4,00 KM



Pall Mall Blue KS 4,00 KM



Pall Mall Red 100's 4,00 KM



Pall Mall Blue 100's 4,00 KM



Walter Wolf Flavour 4,50 KM



Walter Wolf Flavour 100's 4,50 KM



Walter Wolf White Icon 4,50 KM



Walter Wolf White Icon 100's 4,50 KM



Walter Wolf White Icon Demi 4,20 KM



Walter Wolf Black Icon Demi 4,20 KM



Walter Wolf Premium Gold 100's 4,70 KM



Walter Wolf Premium Silver 100's 4,70 KM



Filter 160 4,20 KM Filter 160 Gold 4,20 KM



Filter 160 White 4,20 KM



Filter 160 Gold 100's 4,20 KM



Filter 160 White 100's 4,20 KM



Rothmans King Size Full Blue 4,00 KM



Rothmans Super King Size Full Blue 4,00 KM



Rothmans Super King Size Blue 4,00 KM



York NEO Red 3,80 KM



York NEO Blue 3,80 KM



York NEO Blue 100's 3,80 KM



Rothmans Slims Blue 3,80 KM



Rothmans Slims Silver 3,80 KM



Rothmans Demi Slim Blue 3,80 KM



Rothmans Demi Slim Silver 3,80 KM



Aura exclusive 7,00 KM



Aura Red Premium 4,50 KM



Aura Gold Premium 4,50 KM



Aura red 4,50 KM



Aura gold 4,50 KM



Aura silver 4,50 KM



Aura QS blue 4,00 KM



Aura QS gold 4,00 KM



Drina gold 4,20 KM



Drina silver 4,20 KM



Drina jedina 4,20 KM



Drina denifine 4,00 KM



Contessa slims 0.6 mg 4,00 KM



Contessa slims 0.4 mg 4,00 KM



Diva Slims 3,70 KM



Diva violet Slims 3,70 KM 8 3,80 KM



Code Blue 4,00 KM



Code Red 4,00 KM



Code Sky 4,00 KM



Royal Blue 3,80 KM



Royal White 3,80 KM



Aura red 18 4,00 KM



Aura gold 18 4,00 KM



Drina gold 18 3,80 KM



Drina denifine HP 18 3,70 KM



Royal blue 18 3,50 KM



Royal white 18 3,50 KM



Rezani duhan RD Premium 40 gr. 5,70 KM



Rezani duhan RD Premium 100 gr. 13,00 KM



Rezani duhan RD Premium 120 gr. 17,00 KM



Rezani duhan RD Premium 160 gr. 22,50 KM



Rezani duhan RD Premium 250 gr 35,00 KM



Rezani duhan RD Gold 40 gr. 5,70 KM



Rezani duhan RD Gold 100 gr. 13,00 KM



Rezani duhan RD Gold 120 gr. 17,00 KM



Rezani duhan RD Gold 160 gr. 22,50 KM



Rezani duhan RD Gold 250 gr. 35,00 KM



Rezani duhan Drina 140 gr. 21,00 KM



Popular Virginia rezani duhan 40 gr. 5,90 KM



Popular Virginia rezani duhan 100 gr. 14,50 KM



Popular American blend rezani duhan 40 gr. 5,90 KM



Popular American blend rezani duhan 100 gr. 14,50 KM



(Avaz)