Veliki broj građana Sarajeva prisustvovao je danas otvorenju ledene plohe u Olimpijskom kompleksu Zetra. Svim posjetiocima omogućen je besplatan prvi sat klizanja.

Ove godine su cijene korištenja ledene plohe u Zetri jeftinije, a ulazak košta tri marke. Općina Centar je osigurala besplatan termin klizanja za učenike osnovnih škola s područja te općine u terminu od 10.30 do 11.30 sati, saopćeno je iz KJP ZOI’84.



Amina Krišo (17) na klizanje dolazi od pete godine.



"Ovdje dolazim svake godine. Osjećam se slobodno i uživam. Mislim da mnogo ljudi uživa u ovom sportu. Prvi put na klizanje me je doveo dedo. On me i uključio u sve ovo, tada sam krenula u školu klizanja. Zbog njega sam i počela klizati", rekla je Amina za Anadolu Agency.



Među današnjim klizačima, uglavnom mladim ljudima, bio je i Bakir Hadžiahmetović (18).



"Ovo mi je prvi dan da kližem. Nije baš ugodan osjećaj pogotovo kada vas djevojka dovede ovdje. Ljudi čine lude stvari u vezi pa i ja", kazao je Bakir kroz osmijeh.



U Zetri je danas bio i Haris Jamaković (17) na klizanje dolazi već četiri godine.



"U zimskom periodu dolazim skoro svaki dan. Volim klizanje. Nekada sam se bavio fudbalom. Najviše mi se ovdje sviđa ova širina, led, ustvari Zetra", kazao je Haris.

