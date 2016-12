Koncertom "Večer ilahija i kasida“ koji je održan u Domu mladih na Skenderiji zatvorena je kulturno-vjerska manifestacija „Selam, ya Resulallah – Dani o Allahovom poslaniku“, koju organizira Medžlis Islamske zajednice Sarajevo.

Foto: 24sata.info

Ljubitelji ilahija i kasida večeras su uživali u izvedbi interpretatora ilahija i kasida Šerifa Delića, Mustafe Isakovića, Saliha Meštrovca, Ahmeda Alilija, Ahmeda Hašića, Ibrahima Bilčevića, Ammara Dikića, Jusufa Babajića, Senide Balić, Šejle Džakmić, Dženane Delić, Amele Brdar, Vedada Imamovića, te hora Medžlisa IZ Sarajevo i Mektebski bulbuli, a specijalni gost bila je Amna Aganović.



Glavni imam Medžlisa IZ Sarajevo prof. Ferid ef. Dautović zadovoljan je manifestacijom koja se organizira u čast rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s. i promovira univerzalne vrijednosti iz njegova života, u duhu je solidarnosti i humanosti, i doprinosi očuvanju tradicije islama u BiH.



- Nadam se da smo kroz ovu manifestaciju, projekte, uspjeli promovirati vrijednosti kojima je pozivao Muhammed a.s., istinoljubivost, ustrajnost, toleranciju, koju je svjedočio i živio - kazao je Dautović.



Akcenat manifestacije bio je na 12. rabbiul evvel, dan kada je rođen Božiji poslanik Muhammed a.s., kao dan radosti, ljubavi, zadovoljstva, humanosti. Toga dana poslana je poruka i iskazana solidarnost sa socijalno ugroženim porodicama, starim, bolesnim ljudima, onako kako je to radio Poslanik. I ubuduće će 12. rabbiul evvel biti prepoznatljiv i kao takav će ostati upečatljiv.



- Programe manifestacije pratilo je više od 35.000 posjetitelja. Svjedočili smo da volimo Poslanika a.s. da želimo i slijedimo njegov put, put zadovoljstva, sreće i mira, koji je posebno potreban u vremenu u kojem danas živimo, a koje je prožeto ratovima, nesigurnošću, socijalno-ekonomskoj i političkoj krizi - rekao je Dautović.



Manifestacija, koja je trajala od 2. do 29. decembra, obilovala je bogatim programom sa 250 učesnika, velikim brojem volontera, a programe je pratilo više od 35.000 posjetilaca koji su slušali predavanja eminentnih profesora, akademika, Harisa Silajdžića, Muhameda Filipovića, Muhameda Jusića, Mustafe ef. Cerića, Asima Kurjaka, muftije Mevluda ef. Dudića, Fatime Lačević.



Organiziran je i program za djecu - otvoreni mektepski dani, kao i izložba učenika osnovnih škola, "Mladi o Poslaniku a.s.", te večer poezije najmlađih pjesnikinja Fikrete Karić i Emine Mujanović.



- Uradili smo puno za mlade, osnovce i srednjoškolce. Za njih je upriličen poseban projekt u okviru manifestacije, a i večerašnji koncert je najviše posjećen mladima – naglasio je Dautović i dodao da su na taj način htjeli priuštiti lijepe trenutke mladima, da uče o Poslaniku a.s. kroz zanimljive prezentacije koje su sami kreirali, a posebno je ukazano na moralne vrijednosti kojima je isijavao, živio i preporučivao Muhammed a.s.



U okviru manifestacije održana su omladinska druženja, razgovori s imamima i hafizima, Mehom Šljivom, Ammarom Bašićem, Muhamedom Velićem, upriličene mevludske svečanosti u svim sarajevskim džamijama.



Upriličena je i medijska promocija ilahije i spota Šerifa ef. Delića „La hawle“, a održan je i malonogometni turnir.



Upriličeno je i nekoliko izložbi, „Ćilimi i serdžade sarajevskih džamija“, "Hiyle-i Şerif" kaligrafa Savaşa Çevika i Asiye Kavalier Dönmez , te izložba "Muhammedijat" kuvajtskog kaligrafa Ferida Abdula Rahima Al-ali-ja.



Promovirane su i knjige „Ebu Davudov sunen“ i Buharijina zbirka hadisa“ Mahmuta Karalića.



Dvanaesta kulturno-vjerska manifestacija „Selam, ya Resulallah – Dani o Allahovom poslaniku“, koju organizira Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, završena je večeras molitvom za mir i sigurnost u svijetu.

(fena)