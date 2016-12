Kako se približava Nova godina tako se i sve pripreme oko proslave u Kantonu Sarajevo privode kraju.

Sarajevo / 24sata.info

Tokom novogodišnjih praznika u Kantonu Sarajevu očekuje se oko 80 hiljada noćenja, a kako se pretpostavlja kulminacija svega bit će koncert Dine Merlina na Trgu Bosne i Hercegovine.



Glasnogovornica Turističke zajednice Kantona Sarajevo Asja Hadžiefendić-Mešić je za Avaz.ba potvrdila da se tokom novogodišnjih praznika, dakle u periodu od petka do srijede, očekuje nekih 80 hiljada noćenja, sa čim su izuzetno zadovoljni.



- Tačan broj turista koji će posjetiti Sarajevo zaista ne znamo, ali ono što znamo jeste da tokom novogodišnjih praznika, dakle od petka do srijede, očekujemo 80 hiljada noćenja - kazala je Hadžiefendić-Mešić.



Također nam je potvrđeno da se danas očekuje i dolazak prvih turista u Sarajevo.



- Sve zavisi od aranžmana i hotela, ali mi očekujemo prve turiste danas. Tu je Hrvatska najubjedljivija u smislu organizovanog dolaska u Sarajevo. Kada su u pitanju aranžmani iz Zapadne Evrope tu se pretežno radi o individualnim dolascima i to ne možemo pratiti, ali ono što znamo jeste da su veliki hoteli sa boljom kategorijom, sa 4 ili 5 zvijezdica popunjeni - istakla je Hadžiefendić-Mešić.



Na Trgu Bosne i Hercegovine, gdje će najveća zvijezda Balkana Dino Merlin održati koncert, se prema ranijim izjavama organizatora dočeka Nove godine očekuje veliki broj gostiju. Kako je nama potvrđeno postoji veliki interes za koncert Dine Merlina, posebno iz Srbije.



- Vrlo je karakteristično, da recimo u Srbiji, postoji veći interes za dolazak na koncert Dine Merlina, nego za aranžman u Sarajevu. Uglavnom su putničke agencije nudile dolazak na koncert i vraćanje. Tu se radi o mjestima van Beograda - istakla je Hadžiefendić-Mešić.



(Avaz)