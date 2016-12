U Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne jutros je pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje pretežno oblačno sa snijegom.

Ilustracija / 24sata.info

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica -14 stepeni, Ivan-sedlo -7, Goražde -6, Banja Luka, Sanski Most, Sokolac -5, Bihać, Sarajevo -4, Bugojno, Livno -3, Doboj, Drvar, Jajce -2, Bijeljina, Gradačac, Srebrenica, Tuzla, Zenica -1, Zvornik 0, Trebinje 1, Mostar 4 i Neum 5 stepeni.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 957 hPa, za 13 hPa je viši od normalnog i lagano raste.



U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, veći dio dana, sa snijegom. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Dnevne temperature od -3 do 3, na jugu od 4 do 9 stepeni.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Dnevna temperatura oko -1 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



AMSBIH - Jači bočni udari vjetra na području Hercegovine i zapadne Bosne



Opreznije treba voziti po mokrim ili djelomično vlažnim i skliskim kolnicima u većem dijelu zemlje.



Ugaženog snijega i leda ima na dionicama cesta u višim planinskim predjelima.



Vozačima se skreće pažnja na jake bočne udare vjetra na području Hercegovine i zapadne Bosne.



Dionicama cesta koje prolaze usjecima upozorava se na moguće odrone kamenja i zemlje na kolnik.



Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da na put ne kreću bez zimske opreme.



Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije, pa se vozači upozoravaju za oprezniju vožnju i poštivanje privremene regulacije prometa.



Zbog radova na autocesti E-661 Banja Luka - Gradiška, za sav promet zatvorena je petlja „Mahovljani“. Vozačima se preporučuje korištenje petlje Aleksandrovac ili M-16.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:



- M-5 Ključ - Mrkonjić-Grad,



- M-6 Čapljina - Studenci,



- M-6.1 Prolaz kroz Mostar (od raskrižja Šemovac do raskrižja kod Doma zdravlja),



- M-17 Žepče - Nemila (petlja Žepče),



- M-18 Priboj - Simin Han, Kladanj - Vitalji.



Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na:



- M-4 Teslić - Kotor Varoš (u mjestu Rujevica),



- M-19.3 Rogatica - Ustiprača (u mjestu Dub).



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Zbog izvođenja radova, na graničnim prijelazima Brod - Slavonski Brod i Orašje - Županja na području Hrvatske, promet se odvija usporeno u oba smjera.



Sukladno zakonskim odredbama, do 15.04. iduće godine na cestama u BIH, sva motorna vozila moraju posjedovati zimsku opremu, saopćeno je iz IC AMSBIH-a.



(FENA)