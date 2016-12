Koncentracija štetnih materija, prvenstveno PM10 (čestice veličine 10 mikrometara) neznatno je pala nakon višednevnih ekstremno visokih vrijednosti koje su ovih dana zabilježene u Sarajevu.

Foto: Anadolija

Međutim, koncentracija štetnih čestica i dalje je izuzetno velika, te ljekari preporučuju izlazak vani samo u krajnjoj nuždi uz korištenje određenih maski i boravak na planini.



Ljekar u Službi za zaštitu i unapređenje životne sredine Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Zlatan Hamza potvrdio je za Anadolu Agency (AA) da, kada je u pitanju kvalitet zraka, bilježi se neznatan pad u odnosu na ranije vrijednosti obzirom da su se malo promijenile i vremenske prilike.



"Čestice su u padu ali, su još uvijek ozbiljna prijetnja po zdravlje stanovnika. Ono što može i što će riješiti problem je pojava vjetra i ozbiljnijih padavina. Preporuke koje plasiramo u javnosti za građane su manje više iste. Znači, to je smanjenje kretanja u najvećoj mogućoj mjeri, izlaziti samo po potrebi. Ukoliko se izlazi vani treba da se koriste zaštitne maske sa odgovarajućim filterima. To su maske koje posjeduje evropski standard FFP filter 2 ili 3 ili američki standard N95 ili N99", pojasnio je Hamza.



Istakao je da je "u ovom stanju odgovarajuća maska najbolja zaštita, ako se već mora izlaziti."



"Svako slobodno vrijeme pokušajte provesti na okolnim planinama, barem u Sarajevu nisu daleko", preporučio je Hamza.



Odgovarajući na pitanje o dugoročnim problemima koje bi osobe sa respiratornim ili kardiovaskularnim problemima mogle imati zbog velikog zagađenja zraka ljekar u Zavodu za javno zdravstvo KS-a je naglasio da je svaki organizam poseban sam za sebe te da smo "mi stalno, tokom cijele godine, s obzirom da živimo u urbanoj sredini, izloženi određenoj koncentraciji zagađujućih materija."



Preporuke za ljude koji su starije životne dobi, hronične i respiratorne bolesnike, one sa kardiovaskularnim oboljenjima, djecu i trudnice važe i prije nego stupi na snagu epizoda upozorenja.



"Rizične grupe, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice i mala djeca mogu smanjiti kretanje u ovim danima. Prvi simptomi koji se javljaju je grebanje u grlu, kašalj, glavobolja, pospanost i u tom slučaju bi se pacijenti trebali obratiti zdravstvenoj ustanovi. Neke ozbiljnije stvari do kojih zagađenje zraka može dovesti jeste hronično opstruktivna bolest pluća, pogoršanje astme, nekih alergijskih stanja...Kod dugotrajnog izlaganja zagađenom zraku može doći i do karcinoma", poručio je Hamza.



Organizam se, kako je kazao, svakodnevno bori sa svim štetnim uticajima, ali je pitanje imuniteta odnosno odbranbenog sistema kada će on popustit.



Hamza je naglasio da obične hirurške maske, maramice, marame, šalovi i ostala slična sredstva ne mogu pružiti nikakvu zaštitu kod čestica manjih od 10 mikrona.



"Stanje je ozbiljno, ovo ne boli do određenog momenta, ali kada počne da boli onda je već pitanje da li je kasno i da li se može šta spriječiti. Neophodno je da se cijelo društvo uključi i da se riješi ovaj problem u smislu da se urade neke preventivne mjere, ne samo zdravstvene nego i svih drugih institucija koje su uključene u samu problematiku", pojasnio je Hamza.



Podsjetio je na primjer Londona 1952. godine kada je za četiri-pet dana umrlo 4.000 ljudi.



