Novogodišnji praznici su sve bliže, a upravo taj period svake godine obilježi upotreba pirotehničkih sredstava čija je prodaja zabranjena Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo.

Ilustracija / 24sata.info

Zabrana se odnosi na još nekoliko kantona, a kazne za korištenje su visoke. Posljedice upotrebe mogu biti kobne, stoga se, posebno djeci, ne savjetuje upotreba pirotehnike.



Petarde, crackling, vatrometi, dimovi i fontane su dio pirotehničkih sredstava koja proizvodi bosanskohercegovačka kompanija Mirnovec-pirotehnika u Čitluku, a kako je za Klix.ba kazao direktor Andreas Džinić očekivano je više posla tokom božićnih i novogodišnjih praznika.



"Mora se poštovati zakonski okvir, jer svaki kanton ima svoj zakon kada je riječ o pirotehničkim sredstvima. Upotreba pirotehnike je zabranjena u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom, Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, a u ostalim kantonima i u Republici Srpskoj je dozvoljena prodaja. Ljudi iz Sarajeva znaju da ne mogu kupovati petarde i ostala sredstava, tako da oni najbliži - iz Kiseljaka i Istočnog Sarajeva dolaze kupiti kod nas i znam potvrđeno da se u Sarajevu proda dosta pirotehnike. Najviše se prodaju petarde i vatrometni boksovi, a kod nas niko ne može kupiti veću količinu pirotehničkih sredstava ukoliko nema registriranu firmu", kazao je Džinić i dodao da su i ove godine izutetno zadovoljni prodajom.



Kazne za upotrebu pirotehnike od 300 do 1.200 KM



S obzirom na to da će glavni grad Bosne i Hercegovine ovaj put biti jedno od najatraktivnih mjesta za proslavu Nove godine, očekuje se veliki broj gostiju te samim tim i povećana upotreba pirotehnike. Policija će se kao i ranijih godina truditi da spriječi ovu pojavu, a glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) KS Irfan Nefić kazao nam je da su Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira upotreba, nuđenje i prodaja pirotehničkih sredstava označeni kao prekršaj.



"Kazna za počinioce tog prekršaja je od 300 do 900 KM. S obzirom na to da su najčešće maloljetne osobe izvršioci takvih prekršaja, policija može kazniti njihove roditelje, staratelje ili usvojitelje od 400 do 1.200 KM i to ukoliko se utvrdi da je riječ o propustu roditelja, staratelja ili usvojitelja. Naši policijski službenici u građanskim odijelima i uniformama preventivno rade na sprečavanju prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava i zajedno s inspekcijskim organima obilaze mjesta gdje bi se mogla prodavati ta sredstva, prikupljaju informacije o osobama koje nabavljaju sredstva i poduzimaju potrebne aktivnosti u skladu sa zakonom", objašnjava Nefić.



Naglašava kako smo posljednjih godina svjedoci da je zabilježena manja upotreba pirotehničkih sredstava što je, kako kaže Nefić, pohvalno za građane i roditelje koji su rekli svojoj djeci da to nije u redu te da se na taj način remeti javni red i mir, odnosno krši zakon, ali da se isto tako može i povrijediti.



"S obzirom na to da je u Kantonu Sarajevo zabranjena upotreba i prodaja pirotehničkih sredstava, ona se nabavljaju i prodaju nelegalno i često ne odgovaraju propisanim standardima. Na taj način često može doći do ranije detonacije i povređivanja. Imali smo slučajeve teških povreda, a lakše povrede se i ne prijavljuju jer se takve osobe ne javljaju u medicinske ustanove jer obično bude riječ o opekotinama. Apeliramo na sve građane, a posebno roditelje da se suzdrže od upotrebe pirotehnike, jer osim toga što remete javni red i mir i uznemiravaju građane, može doći i do ozbiljnih povreda i neželjenih posljedica", smatra glasnogovornik sarajevske policije.



Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) za Klix.ba su naveli da su nakon dogovora o zajedničkoj saradnji na rješavanju problema nelegelane ulične prodaje, a koja podrazumijeva i prodaju pirotehničkih sredstava, od 12. decembra 2016. godine počela radiit dva mobilna tima koje čine Tržišno-turistički inspektori KUIP-a i pripadnici Jedinice za podršku MUP-a KS. Ovakvim načinom rada osigurano je svakodnevno prisustvo inspekcijskih i policijskih organa na cijeloj teritoriji KS, koji više puta u toku dana obilaze frekventne lokacije na kojima se obavlja bilo koji vid nelegalne trgovine, uključujući i prodaju pirotehničkih sredstava.



"Prodaja bez odobrenja za rad nadležnog organa, kao i prodaja robe koja nema vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koje se, nedvosmisleno, može utvrditi porijeklo i vlasništvo nad robom, protuzakonita je i kažnjava se shodno Zakonu o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH. Ovim zakonom za rad bez odobrenja za fizičku osobu - građanina, propisane su novčane kazne od 300 do 1.500 KM", istakli su iz KUIP.



Korištenje petardi opasno i može dovesti do amputacije prstiju



Da postoji velika mogućnost opekotina i povreda prilikom korištenja petardi i sličnih sredstava smatra i dermatolog Faruk Alender koji ističe da je u takvim slučajevima većinom riječ o hirurškim zahvatima.



"Zavisi koliko rana od povrede može biti duboka. Posljedice mogu biti dosta ozbiljne, a sve zavisi od blizine povređivanja te da li je povrijeđena osoba koja je rukovala pirotehničkim sredstvom. Nedozvoljena je upotreba jer to kvari novogodišnji ugođaj, a i postoji velika opasnost za onoga ko koristi takva sredstava, ali i za okolinu. Osim povreda i opekotina, može doći i do amputacije prstiju tako da građani trebaju izbjegavati tu vrstu 'zabave'", zaključuje dr. Alender.



Ipak, roditelji, ali i mladi, često zaboravljaju kako ovo može biti vrlo "opasna zabava", pogotovo za djecu, jer može doći do velikih i trajnih zdravstvenih posljedica. Roditeljima se skreće pažnja da djeci ne kupuju pirotehnička sredstva te da ih zbog njihove sigurnosti upozore na opasnosti do kojih može doći.



Kada je riječ o proslavi Nove godine na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, treba dodati da će biti mnogo gostiju. Policija će poduzeti sve mjere iz svoje nadležnosti kada je riječ o fizičkom, operativnom i saobraćajnom osiguranju te apeliraju na građane da se suzdrže od bilo kakvih radnji koje imaju obilježja krivičnog djela.

