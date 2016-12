Prijedlog zakona o bankama RS je sistemski zakon koji će riješiti sve one nedostatke i slabosti koji su se pojavili u prošlosti, rekao je Zoran Tegeltija, ministar finansija RS, na pres konferenciji tokom zasjedanja Narodne skupštnine RS.

Zoran Tegeltija / 24sata.info

On je precizirao da će jedan od najvažnijih odredbi biti mogućnost rekonstruisanja bankaa u slučaju potrebe, što do sada, kako je istakao, nije bilo moguće.



On je negirao navode opozicije da bi ovaj zakon mogao dovesti do prenosa nadležnosti sa nivoa RS, pojasnivši da će se zakonom samo sistemski definisati uslovi poslovanja u bankarskom sektoru.



Takođe je negirao navode opozicije da je zakon kreiran zbog Međunarodnog monetarnog fonda.



„Ovaj zakon je kreacija Ministarstva finansija RS i Agencije za bankarstvo RS i u veoma malom dijelu od strane MMF-a. Imamo puno salgasnosti sa FBiH i sa MMF-om i Svjetskom bankom kada je ovaj zakon u pitanju“, pojasnio je on.



(NN)