U toku 2016. godine ekshumirani su posmrtni ostaci 114 žrtava iz proteklog rata.

Lejla Čengić

Iako ovo nisu potpuni rezultati, jer još nisu urađeni izvještaji za ovu godinu, ipak možemo reći da je ovo najmanji broj ekshumiranih žrtava u odnosu na ranije godine - kazala je u razgovoru za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla Čengić.



Čengić napominje da ono što određuje rezultat rada svake godine jeste činjenica da li je u toj godini pronađena masovna grobnica, tako da je veći broj žrtava ekshumiran u godinama kada je pronađena masovna grobnica u rudniku Tomašica, zatim masovna grobnica u jezeru Perućac, masovna grobnica Jakarina Kosa...



- Međutim, ako ne pronađemo masovnu grobnicu, odnosno ako ne dobijemo informacije o grobnicama, onda su i rezultati znatno manji - ističe Čengić, te dodaje da proces traženja, odnosno pronalaska nestalih ovisi od raspoloživih, tačnih i pouzdanih informacija o lokacijama grobnica.



Po njenim riječima, proteklu godinu obilježio je pronalazak dvije primarne masovne grobnice. To su masovna grobnica pronađena na lokalitetu Hozića Kamen, na području Bosanskog Novog, iz koje je ekshumirano 11 prijedorskih žrtava ubijenih 1992. godine i masovna grobnica Kazan Bašća u Zvorniku, iz koje je ekshumirano takođe 11 žrtava ubijenih 1992. na području Zvornika. U obje grobnice pronađene su žrtve bošnjačke nacionalnosti.



Čengić kaže da je u 2016. godini identificirano 270 nestalih osoba i predato obiteljima kako bi ih dostojanstveno ukopale. Podsjeća da su najmlađi među identificiranim žrtvamam ove godine brat i sestra iz porodice Ribić, dvogodišnji Sabrija i trogodišnja Ismeta. U porodici Ribić ubijeno je devet članova - roditelji i sedmero djece. Roditelji Ismet i Ševka identificirani su 2005. i 2008. godine. Četiri sestre - Almasa, koja je imala četiri godine, Suvada pet godina, Zijada sedam i Zlatija 13 godina, identificirane su u decembru 2015. godine. Još nisu identificirani posmrtni ostaci kćerke Zlate.



Posmrtni ostaci porodice Ribić ekshumirani su iz masovne grobnice Crni Vrh, na području Zvornika, iz koje je 2003. godine ekshumirano 629 posmrtnih ostataka.



U toku 2016. godine izvršene su reekshumacije radi reasocijacije, odnosno kompletiranja posmrtnih ostataka koji su ranije pronađeni i ukopani kao nekompletni, a naknadno su pronađeni i identificirani dijelovi tijela.



Reekshumacije su izvršene u Memorijalnom centru u Potočarima u Srebrenici, 65 žrtava, te u Krajini, odnosno Sanskom Mostu, Ključu i Prijedoru, gdje je 10 žrtava reekshumirano radi dodavanja naknadno pronađenih dijelova tijela.



Čengić navodi da se u 12 mrtvačnica i centara za obdukciju i identifikaciju nalazi 4.000 neidentificiranih posmrtnih ostataka, te ističe da je jedan od prioritetnih zadataka Instituta za nestale osobe BiH rješavanje pitanja neidentificiranih posmrtnih ostataka.



- Proces utvrđivanja činjeničnog stanja, odnosno revizije, koji je počeo 2013. godine u svim objektima gdje su smješteni ekshumirani posmrtni ostaci je veoma složen i zahtjevan. Osnovni cilj ovog procesa je učiniti dodatne napore kako bismo došli do novih identiteta posmrtnih ostataka koji su ekshumirani u ranijem periodu - kazala je Čengić.



Učesnici u procesu revizije su predstavnici kantonalnih i okružnih tužiteljstava i Tužiteljstvo BiH, zatim Tužiteljstvo Brčko Distrikta, vještaci sudske medicine, predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) i Institut za nestale osobe BiH, koji predstavljaju Radnu grupu za rješavanje NN slučajeva.



Čengić naglašava da je cilj ovog procesa utvrditi stvarno stanje u ovim centrima, uzroke zbog kojih su posmrtni ostaci neidentificirani, te definirati korake kako bi se riješio što veći broj slučajeva.



Kaže da je utvrđivanje činjeničnog stanja u objektima gdje su smješteni ekshumirani posmrtni ostaci završeno u nekoliko objekta i to u mrtvačnici Sutina-Mostar, Centru za obdukciju i identifikaciju Goražde, Spomen-kosturnici Nevesinje, Komemorativnom centru u Tuzli i u Kosturnici u Odžaku. U toku je u prosekturi u Gradskom groblju Visoko.



- U narednom periodu planirano je da izvršimo reviziju u Istočnom Sarajevu, Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom Mostu, kosturnici u Banja Luci i u ostalim objektima gdje su smješteni neidentificirani posmrtni ostaci. Na području cijele BiH nalazi se 12 objekata s neidentificranim posmrtnim ostacima - navodi glasnogovornica Instituta za nestale osobe.



Kada je riječ o Centralnoj evidenciji nestalih osoba koja sadrži podatke o ukupno 34.964 prijavljenih nestalih osoba, Čengić napominje da je u toku proces verifikacije. Do sada je verificirano 20.500 nestalih osoba i planirano je u narednom periodu intenzivno raditi na procesu verifikacije nestalih osoba, koji podrazumijeva postupak provjere vjerodostojnosti podnesene prijave o nestanku osobe, odnosno provjeru identiteta nestale osobe u okviru svih poznatih službenih evidencija koje su se vodile ili se vode u BiH.



Nakon završenog procesa verifikacije, Bosna i Hercegovina će imati jedinstvenu i tačnu bazu podataka u elektronskoj i štampanoj formi o svim osobama koje su nestale tokom proteklog rata.



Čengić ističe da je 20 godina nakon rata u BiH i dalje nepoznata sudbina više od 7.000 nestalih osoba. Do sada je pronađeno više od 25.000 posmrtnih ostataka nestalih osoba, a više od 22.500 žrtava iz proteklog rata je identificirano i njihovi posmrtni ostaci predati su obiteljima kako bi ih dostojanstveno ukopale.



- Iako su od završetka rata do sada ostvareni značajni rezultati u lociranju i identificiranju nestalih osoba u BiH, pitanje nestalih nastavlja da opterećuju hiljade obitelji koji su još uvijek bez odgovora o sudbini svojih najmilijih - zaključila je Čengić u razgovoru za Fenu.







(FENA)