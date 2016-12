Svjestan sam reakcija javnosti, pratim i ja mišljenja stručnjaka, pratim šta se piše, ali struka tvrdi da je ovo najbolje rješenje za dobrobit zdravlja naše djece i svih građana Kantona Sarajevo. Moramo je poštovati. To je za „Dnevni avaz" izjavio Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, komentirajući odluku Operativnog štaba KS da se uvede sistem par-nepar vožnje s ciljem smanjenja zagađenosti u Kantonu.

Elmedin Konaković / 24sata.info

Konaković tvrdi da je „struka o tome odlučivala", a da je Vlada KS odluku podržala.



- Mi smo formirali Operativni tim u kojem sjede ljudi od struke i koji se ovom temom bave ne protekla dva dana, nego više od godinu i po. I taj tim izvijestio je Vladu da je ugroženo zdravlje građana KS i za nas ne može biti ništa važnije - kaže Konaković.



Prema njegovim riječima, i sam je postavio niz pitanja stručnjacima, od toga zašto je mjera donesena na dan Božića do rezultata koji se očekuju, te su ga uvjerili da je ovo za sada najbolje rješenje.



- Čim se zagađenost smanji, ova radikalna mjera bit će van snage - kaže Konaković.



Tvrdi da Sarajevo nije jedini grad u Evropi koji je uveo sistem par-nepar vožnje, da to rade gradovi poput Atine, Milana, Pariza, Rima.



- Očigledno je da su veliki zagađivači automobili. Isto tako, svjestan sam činjenice da u rubnim dijelovima grada žive ljudi koji na crnom tržištu nabavljaju nekvalitetan ugalj. Ljudi, također, lože sve što nađu. Ali, zamislite da ljudima koji su u teškom stanju zabranimo da se griju, da lože. Ne možemo ih natjerati da se prilagode tome preko noći. To bi bila brutalna mjera - tvrdi Konaković.



Dodaje kako on nije sebi uzeo pravo da „kaže da je ovo dobro, ali vidjet ćemo šta dalje ako ovo potraje".



- Morat ćemo predložiti još radikalnije poteze i mjere u saobraćaju, ali i nove mjere kretanja. Vidjet ćemo šta će biti sa školama. Istina, ne možemo zastaviti život u Sarajevu, ali zdravlje je na prvom mjestu. Očekujemo i poboljšanje vremena - zaključuje Konaković.



(FENA)