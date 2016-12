Skupocjeni voz Talgo koji saobraća na liniji Sarajevo - Doboj kamenovan je prije nekoliko dana u Doboju, čime je na vagonima nastala velika materijalna šteta, saznaje "Avaz".

Radi se o vozovima koji su plaćeni 132 miliona KM, a koji saobraćaju na lokalnim dionicama, umjesto na međunarodnim linijama i evropskim metropolama, zbog čega su i nabavljeni.



Uklonjen s pruge



Na vozu su razbijena stakla, a oštećen je i limeni dio vagona od siline udaraca kamenja. Da stvar bude gora, kako Avaz saznaje, voz Talgo na ovoj dionici u posljednjih deset dana kamenovan je čak dva puta, i to u dvije odvojene sačekuše, što istražuje i policija.



Slike koje su u posjedu "Avaza", a koje je napravio fotoreporter, govore sasvim dovoljno.





Uprava firme, koja je, istina, nakon incidenta obavijestila policiju o nemilom događaju, voz je uklonila s pruge, a dovela zamjenski. No, samo nekoliko dana kasnije i zamjenski je kamenovan. Nezvanično saznajemo da samo jedno staklo na vagonu Talgo košta i do 3.000 maraka. Rifat Čabrić, izvršni direktor za poslove željezničkog operatora ŽFBiH, potvrdio je da je voz kamenovan i da je cijeli slučaj prijavljen policiji.



Rezervni dijelovi



- Razbijena su stakla na vozu. Policija sada sve to ispituje. Ne znamo kolika je šteta, ali imamo rezervne dijelove - kaže Čabrić.



