U Bosni će sutra biti pretežno oblačno vrijeme. U istočnim područjima uz nešto više oblaka, mjestimično i sa slabom kišom, a na planinama može pasti i malo snijega. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima.

Arhiv / 24sata.info

U drugoj polovini dana postupno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Vjetar slab od umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -2 i 4, na jugu zemlje od 2 do 6, a najviša dnevna većinom između 4 i 10, na jugu zemlje od 12 do 16 stepeni. U dijelovima s maglom koji stepen i niža.



U Sarajevu oblačno vrijeme, u kotlinskim djelovima grada s maglom ili niskim oblacima, a mjestimično može pasti i malo kiše. Tokom dana, postupno smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temperatura zraka oko 4 stepena.



Narednih dana bit će uglavnom hladno, oblačno i sa padavinama, a na istoku je moguć veći snijeg na planinama.



U utorak, 27. decembra će biti oblačno i malo hladnije, uz slabe padavine – na sjeveru slaba kiša i susnježica, a na istoku i u višim predjelima snijeg. Najviša temperatura vazduha biće od tri do sedam stepeni Celzijusa.



U srijedu, 28. decembra na sjeveru će padati prvo kiša, a popodne slab snijeg. Na istoku će padati snijeg koji će popodne jačati, zbog čega se bijeli pokrivač očekuje i u nižim predjelima.



- Na planinama će doći do porasta snježnog pokrivača na oko 20 centimetara. Najviša dnevna temperatura vazduha kretat će se od dva stepena na istoku do osam stepeni Celzijusovih na zapadu - navela je Đorđević.



U četvrtak, 29. decembra očekuje se hladno i pretežno suho vrijeme, uz slab snijeg ponegdje na istoku zemlje. Najviša temperatura vazduha bit će od minus dva do tri stepena Celzijusa.



Prema prognozama popularnog servisa AccuWeather posljednjih dana decembra i za Novu godinu Sarajlije će moći uživati u sunčanim periodima tokom dana, sa najvišom temperaturom do 3 stepena Celzijusova, a najnižom - 3 stepena. Moguća je slaba kiša i snijeg.



(Avaz)