Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predslavio je u Sarajevskoj katedrali Srca Isusova, Božićno bdijenje - Misu Polnoćku.

Foto: 24sata.info

Svečarskom pjesmom "Radujte se narodi" koju je izveo Katedralni zbor počelo je misno slavlje, na početku kojeg je kardinal Puljić pozdravio apostolskog nuncija u BiH Luigija Pezzutoa, uputivši preko njega čestitku papi za rođendan i Božić, te je pozdravio sveštenike, časne sestre, misnike, predstavnike Pravoslavne crkve, vjernike koji putem direktnog tv prijenosa prate polnoćku, medijske djelatnike, poželjevši mir svima u Božićnoj noći.



Nakon pokajničke molitve, i pjesama "Slava vama pastirima" i "Svim na zemlji na mir i veselje", službe riječi i Aleluje koja je usklik radosti i hvaljenje Boga, uslijedilo je čitanje Evanđelja.



Potom je kardinal Puljić u propovjedi istakao aktuelne svjetske probleme i ljudske patnje.



- Živimo u vremenu beznađa, obavijeni mrakom nemilih ratova koji se vode iz interesnih razloga. Izbaci se brojka od 350.000 mrtvih, kao da su "gljive" a ne ljudi. Opet oni kojima su pamet popili i koje guraju da ubijaju nazivaju teroristima, a oni koji ih u to guraju se veći teroristi. Veliki koji prodaju male ljude. Ruši se Božji zakon, naravni zakon,i to nazivaju demokracijom- rekao je kardinal Puljić u propovijedi, naglašavajući kako je izgubljeno poštivanje života, jer se nerođeno ubija, stari se eutanaziraju.



Slavimo Isusa, jer on prosvjetljuje smisao života, vraća dostojanstvo čovjeku, rekao je kardinal Puljić.



Jer, nastavio je u propovjedi, nema goreg mraka nego kad čovjek izgubi ljubav, ostane napušten, zaboravljen.



Stoga dijete u jaslicama vraća čovjeku dostojanstvo, pokazuje ljubav Boga za čovjeka.



Kardinal Puljić je poželio da zasja Božje svjetlo u srcima ljudi, obiteljima, u svijetu.



- Neka Božićna noć prosvijetli srca, odagna beznađe koje je zavladalo u ljudima. Ne dajmo da nam ispiju razum, osjećaj za pravdu, bogobojaznost- rekao je na kraju propovjedi kardinal Puljić čestitajući Božić uz poruku da donese radost vjere i ljepotu života.



Misno slavlje nastavljeno je molitvom "Radost vjere, molitvom za pravednost u svijetu, mirno rješavanje sukoba, pomoć nemoćnim, te za umrle.



Nakon molitvi uslijedila je sveta pričest vjernika i završni misni obredi.



Podsjetimo da je vrhbosanski nadbiskup metropolit Vinko kardinal Puljić u petak uputio čestitku katolicima u Bosni i Hercegovini u povodu, najvećeg kršćanskog blagdana Božića u kojoj je podsjetio na godinu katoličkog laikata i pozvao na borbu protiv beznađa.



Istakao je da narod koji ne voli život nema budućnosti, a "svjetlost Božića izvor je životne radosti, životni hod i suočavanje sa svim izazovima".



- Kako ne spomenuti neko čudno beznađe koje je zahvatilo mnoge da olako napuštaju svoja ognjišta i rodnu grudu. Teško je shvatiti da tu zemlju – za koju su mnogi u ratu, braneći se, podnijeli tolike žrtve, znojeći se privređivali da preživimo – sada olako ostavljamo. Tu, čekajući uskrsnuće mrtvih, leže kosti tolikih naših predaka koji su ginuli na toj grudi i za tu grudu. Zato osjećamo potrebu ohrabriti ljude: da budemo hrabriji, suočavajući se sa svakodnevnicom, složno i zauzeto boriti se za jednaka prava, otvarajući perspektive za život – kazao je kardinal.



Ukazao je na bolesne, stare, ostavljene, nezbrinute osobe koji trebaju konstantnu pomoć te zahvalio svim dobrim ljudima koji se, kroz razne udruge ili putem Caritasa, uključuju u njihovo zbrinjavanje.



- Doživjeti Božić znači otkriti izvor radosti koja unosi svjetlost u naš životni hod i suočavanje sa svim izazovima – kazao je Puljić i pozvao sve da taj doživljaj unesu u svoje obitelji, da u njima vladaju sloga, razumijevanje, praštanje i suradnja, da ta svjetlost Božića donese radost starim, bolesnim i napuštenima kako bi prenijeli Božju ljubav.



Kardinal je potvrdio da je svjetlo istinito i ono prosvjetljuje svakog čovjeka „zato palimo božićne svijeće na božićnom drvcu kako bi nas podsjetile da mi moramo svijetliti, svjedočeći nadu i hrabrost za život.



Danas će u Sarajevskoj katedrali Božićnu misu predslaviti kardinal Puljić.



(fena)